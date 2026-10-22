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Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

18 yıllık usta İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ve scooterlarda yedek parça kıtlığı ve eğitimsiz yetkili servislerin tamiri zorlaştırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Taylan Polat

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Eskişehirli tamirci sektördeki sıkıntılara dikkat çekti

Askerlikten emekli olduktan sonra Eskişehir'de televizyon tamirciliğiyle başlayan ve 18 yıldır elektrikli bisiklet ile scooter tamiri yapan İsmail Yücel (66), sektördeki en büyük iki sorunun yedek parça temini ve yetkili servislerin yetersiz eğitimi olduğunu söyledi. Yücel, hem kullanıcılara hem de yetkililere çağrı yaparak çözüm önerileri sundu.

şarj ve akü sorunları:

Yücel, sık karşılaştıkları arızaların başında şarj kaynaklı problemler olduğunu belirtti. "Şarj cihazı akü dolduğunda elektriği kesen bir sistem içerir ama cihaz zamanla bozulabiliyor. Vatandaşlar akşam aracı şarja takıp sabah çıkarıyor; cihaz elektriği kesmezse aküler şişiyor ve kullanılmaz hale geliyor" dedi. Bu tür hataların kullanıcı fark etmeden akü ömrünü kısalttığını vurguladı.

yedek parça tedariği ve parçaların bağımlılığı:

Yeni model elektrikli bisiklet ve scooterlarda tamirin eskisine göre daha zor olduğunu anlatan Yücel, elektronik altyapıdaki entegrasyonun tamir süreçlerini karmaşıklaştırdığını belirtti. "Eski modellerde tek bir parçayı değiştirip aracı çalıştırabiliyorduk. Yeni araçlarda beyin, gösterge ve motor birlikte uyumlu çalışmak zorunda; tek parça değiştiğinde sistem hata veriyor. Bu nedenle arızalarda parçaları takım olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Yedek parça kıtlığının piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını söyleyen Yücel, örnek vererek, piyasadaki parça sayısı az olduğunda arz-talep dengesinin bozulduğunu ve 5 liralık parçanın 10 liraya alınmak zorunda kaldığını aktardı. Bu maliyetin doğrudan tüketiciye yansıdığını ifade etti.

çözüm önerileri ve çağrı:

Yücel, sorunların çözümü için iki ana adım önerdi: Birincisi, yedek parça ithalatının esnetilmesi ve parça akışının kolaylaştırılması; ikincisi ise yetkili servislerin teknik olarak yeterli hale getirilmesi. İthalatçı firmaların kâğıt üzerinde servis göstermek yerine gerçek teknik bilgiye sahip kişileri yetkilendirmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili servislerin mevcut durumda "Elektronik ve Ölçü aleti bilgisi olmayan, arıza tespiti yapamayan" personelle hizmet verdiğini belirten Yücel, firmaların bu servis çalışanlarına en az 15-20 günlük ciddi bir teknik eğitim vermesinin şart olduğunu kaydetti. Yücel, parça arzı artarsa maliyetlerin düşeceğini ve ustaların müşteriye daha uygun hizmet sunabileceğini vurguladı.

Usta, son olarak kullanıcıların şarj cihazları ve kullanım alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini, yetkililer ile firmaların ise hem parça tedariğini kolaylaştırıp hem de sahadaki servislerin eğitimini güçlendirerek sorunları azaltabileceğini belirtti.

ASKERİYEDEN EMEKLİLİĞİNDEN SONRA ESKİŞEHİR’DE TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİYLE BAŞLADIĞI MESLEĞİNE...

ASKERİYEDEN EMEKLİLİĞİNDEN SONRA ESKİŞEHİR’DE TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİYLE BAŞLADIĞI MESLEĞİNE ELEKTRİKLİ BİSİKLET VE SCOOTER TAMİRİYLE DEVAM EDEN 66 YAŞINDAKİ İSMAİL YÜCEL USTA, SEKTÖRDE YAŞANAN SORUNLARI ANLATTI. ŞARJ CİHAZI HATALARINDAN YEDEK PARÇA TEMİNİNE KADAR BİRÇOK KONUYA DEĞİNEN İSMAİL YÜCEL, YETKİLİLERE VE FİRMALARA ÇAĞRIDA BULUNDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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