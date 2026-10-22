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Bodrum'da sahada sağlık: kadın basketbol takımıyla 'ayna karşısında 5 dakika' çağrısı

Memorial Bodrum ekibi ve Bodrum kadın basketbol takımı, GSB Bodrum Spor Salonu'nda düzenlenen dostluk maçında 'ayna karşısında 5 dakika' çağrısıyla erken teşhisi vurguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum'da sahada sağlık: kadın basketbol takımıyla 'ayna karşısında 5 dakika' çağrısı

Bodrum'da spor ve sağlık aynı sahada buluştu

Memorial Bodrum Hastanesi yöneticileri, hekimleri ve sağlık çalışanları ile Bodrum Kadın Basketbol Takımı, GSB Bodrum Spor Salonu'nda düzenlenen dostluk maçında bir araya gelerek 'ayna karşısında 5 dakika' çağrısıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü kullanarak kadınlara kendi bedenlerini tanımaları ve düzenli kontrolleri aksatmamaları mesajını taşıdı.

etkinliğin mesajı ve hedefi:

Karşılaşmanın skorundan çok, etkinliğin verdiği eğitimsel mesaj ön plandaydı. Organizasyon boyunca sıkça vurgulanan nokta, kadınların iş, ev ve aile sorumlulukları arasında kendi sağlıklarını geri plana atmamalarıydı. Memorial Bodrum yetkilileri, birkaç dakikalık bir öz-farkındalığın bile şüpheli bir bulgunun erken tespiti ve tedaviye hızlı yönlendirilmesi açısından hayati olabileceğini belirtti.

Etkinlikte ön plana çıkan sloganlar ve çağrılar arasında 'aynada kendine bak, erken fark et' ile 'ayna karşısında 5 dakika' yer aldı. Bu çağrılar, kadınların meme ve meme başındaki değişiklikleri tanımaya yönelik pratik bir alışkanlık geliştirmelerini hedefliyor.

katılımcılar ve iş birliğinin önemi:

Etkinliğe Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, Başhekim Prof. Dr. Feridun Çilli, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Faruk Aykan, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile Bodrum Kadın Basketbol Takımı Başkanı Orhun Gencer, Genel Koordinatör Nazlı Güler ve Takım Kaptanı Yağmur Yıldız de etkinlikte hazır bulundu.

Bodrum Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Memorial Bodrum arasındaki iş birliği, sporcuların sadece saha performansına değil, genel sağlık durumlarına da önem verilmesinin gerekliliğini ortaya koydu. Organizasyonun yetkilileri, bu tür buluşmaların hem spor camiasına hem de geniş topluma farkındalık taşımakta etkili olduğunu kaydetti.

erken teşhis için basit adımlar:

Etkinlikte sağlık uzmanları, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti. Kadınlara yönelik öneriler arasında düzenli kendi kendine muayene alışkanlığı, yaşa ve risk faktörlerine uygun taramalar ile şüpheli bir bulgu görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurma yer aldı. Bu noktada Memorial Bodrum Hastanesi temsilcileri, farkındalık çalışmalarının davranış değişikliğine yol açmasının hedeflendiğini vurguladı.

Organizatörler, günlük yaşamın yoğunluğu içinde sağlığı ihmal eden bir kadının bile bu etkinlikle harekete geçmesinin etkinliğin en önemli kazanımı olduğunu ifade etti. Spor ve sağlık kurumlarının birlikte gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin, erken teşhise dair bilinci yaygınlaştırmada kalıcı etkiler yaratabileceği belirtildi.

Sonuç olarak, dostluk maçı hem saha içindeki dayanışmayı pekiştirdi hem de topluma yönelik güçlü bir sağlık mesajı sundu. Etkinlik, kadınlara kendi bedenlerini tanıma ve sağlık kontrollerini ihmal etmeme çağrısını gündemde tutmayı amaçlıyor.

BODRUM KADIN BASKETBOL TAKIMI VE DOKTORLAR MEME FARKINDALIĞI İÇİN MAÇ YAPTI

BODRUM KADIN BASKETBOL TAKIMI VE DOKTORLAR MEME FARKINDALIĞI İÇİN MAÇ YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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