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Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Arslanlı Mahallesi'nde 30 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden çiftin davasında JASAT'ın yakaladığı C.Ö. için savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis istedi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Olayın tespiti ve soruşturmanın seyri

29 Nisan 2024 gecesi Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'taki evlerinde çıkan yangında Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) yaşamını yitirmişti. İhbar üzerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; maktullerin cenazeleri Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mezarlığı'na defnedildi.

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri olayı soruşturdu. Adli tıp raporları ile görevlendirilen uzman bilirkişi heyetinin çalışmasında, yangının içerden insan eliyle, kundaklama sonucu çıkarıldığı kanaatine varıldı. Bunun üzerine kimliği tespit edilen 46 yaşındaki C.Ö. hakkında çalışma başlatıldı.

Deliller ve teknik inceleme bulguları:

Soruşturma kapsamında yürütülen baz kayıtları incelemesinde şüpheliye ait telefonun yangının çıktığı saatler arasında olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdiği, 22:32 ile 23:28 arasında yaklaşık bir saat kapalı kaldığı, bir saat sonra evinin bulunduğu mahalleye ait baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi. Ertesi gün ise 13:07–14:09 aralığında Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Pınar Caddesi çevresindeki kuyumcu bölgesinde baz verdiği kayda geçti.

Yakalanması sırasında üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilen şüphelinin cep telefonunun teknik incelemesinde ise silah için susturucu alma pazarlığı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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