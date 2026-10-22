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Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

Son 25 yılın en bol palamut sezonunda tezgâhlarda bolluk sürüyor; palamut kilosu 100 TL'ye kadar gerileyince tüketiciler ve balıkçılar memnun kaldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

denizlerdeki palamut bolluğu

Bu sezon denizlerde göze çarpan bir artış yaşanıyor. Son 25 yılın en bol palamut dönemlerinden biri olarak değerlendirilen sezonda, av yasağının kalkmasının ardından geçen yaklaşık 50 gün içinde balıklar hem büyüdü hem de lezzetlendi. Tezgâhlarda palamut kilogram fiyatı zaman zaman 100 TL'ye kadar geriledi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu ve yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, denizlerdeki bereketin sofralara yansıdığını ve hem balıkçıların hem de tüketicilerin bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

balıkçılar ve tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişim

Fiyatlardaki düşüş tüketici alışkanlıklarını etkiledi. Balıkçıların aktardığına göre, eskiden vatandaşlar tek bir palamut almayı tercih ederken şimdi pazara gelen bazı müşterilerin onar palamut aldığı görülüyor. Bir kilogram palamutın iki kişilik bir aileyi doyurmaya yettiği ifade ediliyor; bu da ailelerin taze balığı daha sık tüketmesine ve depolamalarını artırmasına imkan sağlıyor.

Tezgâhlardaki bolluk satıcılar için de hareketlilik anlamına geliyor; fiyatların gerilemesi ulaşılabilirliği artırırken piyasa canlanıyor.

sağlıklı beslenme çağrısı

Balcı, palamutun omega-3 açısından zengin olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara balık tüketimini artırma çağrısında bulundu. Önceden haftada iki gün balık önerilirken, bu sezonda haftada dört gün balık tüketilmesinin tavsiye edildiği belirtildi. Ayrıca Marmara'dan Karadeniz'e uzanan denizlerdeki bolluğun halkın beslenmesine olumlu yansıyacağı vurgulandı.

Özetle, palamut bolluğu tezgâhlarda uygun fiyatlı taze balık sunuyor; vatandaşlar ekonomik fiyatlarla balık tüketmenin keyfini yaşarken balıkçılar da sezonun getirdiği hareketliliği olumlu karşıladı.

SON 25 YILIN EN BOL PALAMUT SEZONU YAŞANIYOR. TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU SÜRERKEN KİLOGRAM FİYATI...

SON 25 YILIN EN BOL PALAMUT SEZONU YAŞANIYOR. TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU SÜRERKEN KİLOGRAM FİYATI 100 TL’YE KADAR GERİLEDİ. BALIKÇI KENAN BALCI, "ÖNCEDEN VATANDAŞ BİR PALAMUT ALIYORDU, ŞİMDİ 10 TANE BİRDEN ALIYOR. 1 KİLO PALAMUTUN FİYATI 100 TL'YE KADAR DÜŞTÜ" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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