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Aydın’da cumhuriyet resepsiyonu: valinin ev sahipliğinde 103. yıl coşkusu

Aydın'da 29 Ekim törenleri kapsamında Vali Dr. Osman Varol'un ev sahipliğinde Cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonu düzenlendi; il protokolü katıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın’da cumhuriyet resepsiyonu: valinin ev sahipliğinde 103. yıl coşkusu

Aydın'da cumhuriyet resepsiyonu gerçekleştirildi

Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Aydın Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama törenlerinin ardından, Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol ev sahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. İl protokolünün eksiksiz katıldığı gece, davetlilerin yoğun ilgisiyle geçti.

Protokol ve ev sahipliği:

Resepsiyon girişinde Vali Varol ve eşi misafirleri kapıda karşıladı; kent yöneticileri, kurum temsilcileri ve davetliler resepsiyona katıldı. Gece boyunca protokol üyeleri ile birebir ilgilenen Vali Varol, kutlama programının akışını bizzat takip etti. Etkinlikte 29 Ekim anısına pasta kesildi ve katılımcılar toplu olarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Program ve konuşma:

Gecede ayrıca bir Harmandalı gösterisi sunuldu ve törensel içeriklerle Cumhuriyetin kuruluşu anıldı. Vali Varol günün anlamına dair yaptığı konuşmada cumhuriyetin tarihsel ve toplumsal önemine dikkat çekti. Konuşmasından aktarılan bölüm şöyleydi: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü yaşadığımız bu güzel günde bu güzel akşamda bu mutluluğu sizlerle birlikte paylaşıyor olmanın verdiği memnuniyetle hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin diz çöktürülüp yok edilmenin eşiğine getirildiği, dönemin büyük kuvvetleri tarafından bu coğrafyadan tamamen kovulmak istendiği çok zor günler yaşadık. Ancak milletimizin sahip olduğu hasletlerin, çok önemli bir liderin arkasında birleşmesiyle ortaya çıkan muhteşem enerji sayesinde dillere destan bir Kurtuluş Savaşı gerçekleştirildi. Cumhuriyetin ilanını sadece şekli ve hukuki bir olay gibi anlamamak, algılamamak lazım. Aslında dünyaya Türk milletinin modern ve muasır medeniyetler seviyesinde yaşamak isteğinin bir beyanı, bir haykırışı idi".

Vali Varol, konuşmasının ardından katılımcılara teşekkür ederek Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Resepsiyon, protokolün yoğun katılımı ve kültürel gösterilerle sona erdi.

CUMHURİYETİN 103. YILI DOLAYISIYLA AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

CUMHURİYETİN 103. YILI DOLAYISIYLA AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘CUMHURİYET RESEPSİYONU’NA İL PROTOKOLÜ EKSİKSİZ KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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