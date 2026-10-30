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Nilüferler ve kuşlar için uyarı: Pazarcık göletleri çöplerle boğuluyor

Mizmil ve Bağlama göletlerindeki nadir nilüferler ve kuş çeşitleri, suya atılan poşet ve şişelerle kirlenme sonucu yok olma riskiyle karşı karşıya.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Nilüferler ve kuşlar için uyarı: Pazarcık göletleri çöplerle boğuluyor

Göletlerin doğal zenginliği:

Pazarcık ilçesi Evri Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Mizmil Gölü ile Çöçeli Mahallesi'ndeki Bağlama Gölü, yaklaşık 1,5 kilometre mesafe içinde yer alıyor ve bölgenin öne çıkan doğal alanları arasında sayılıyor. Birinde sarı, diğerinde beyaz olmak üzere nilüfer çiçekleri göletleri süslüyor; ayrıca karabataklar, ördekler ve küçük balıklar gibi çeşitli türler burada yaşamını sürdürüyor.

Nilüfer çiçekleri güneşin doğmasıyla açıp akşam kapandığı için gün içinde göllere ayrı bir renk ve hareket katıyor. Bu doğal döngü ve barındırılan tür çeşitliliği, göletleri hem ekolojik hem de potansiyel turizm açısından değerli kılıyor.

Yerel halkın endişesi ve talepleri:

Evri Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yahya Yurdabakan, göletlerin geçmişte kuruduğunu, son yağışlarla su seviyesinin geri geldiğini ancak bakım ve çevre düzenlemesinin eksik olduğunu vurguluyor. Yurdabakan şunları söylüyor: "Burası Mizmil Gölü. Türkiye’de iki yerde bu nilüfer çiçekleri var. Biz de önceki sene bu gölümüz kurumuştu. Cenab-ı Allah bir rahmet verdi, bolluk yağış verdi. Gölümüz eski seviyesine geldi. Ama ne yazık ki hiçbir bakımı yok, çevre düzenlemesi yok. Birkaç sefer de müracaat ettiysek de bir olumlu cevap alamadık. Pazarcık’a bağlıyız, Pazarcık Belediyesi. Buranın bir temizlenip çevre düzeninin yapılmasını, tel örgü içerisine alınmasını istiyoruz. İnşallah yetkililer seslerimizi duyar, bize yardımcı olurlar. Nilüfer çiçekleri var, karabataklar var, üç dört çeşit kuş var bazen yabani ördekler dahi geliyor yani. Bu konuda bir bakımın yapılmasını, çevre düzeninin yapılmasını talep ediyoruz. Turizme kazandırmak istiyoruz. Yani bir mesire alanı gibi, piknik alanı gibi. Görüyorsunuz pislik halinde. Vatandaş geliyor, oturuyor uyardığımız halde yediğini içtiğini atıyor. Akşamları kapanır, gündüzleri açar yani güneşi gördüğü müddetçe."

Mahalle sakinlerinden Ökkeş Yordam ise göletin tarihine dikkat çekiyor. Yordam, "Tarihi bir göl burası atamdan dedemizden duyduğumuz 300 yıla dayanan bir göl. Maalesef Gaziantep’e içme suyu için 42 adet kuyu vuruldu. Ondan dolayı burası 4 yıl kurumuştu. Son bir buçuk yıldır depremden sonra yeniden doldu. Türkiye’de nadir bulunan nilüfer çiçekleri var. Bu çiçekleri kopartmak yasak. Gölün kıyısında poşetler, şişeler var son dönemde yosunlar da oluştu çok bakımsız, yetkililere sesleniyoruz" diye konuştu.

Bağlama göleti ve koruma çağrısı:

Çöçeli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık da Bağlama Göleti'nin endemik bitki türleri ve küçük renkli balıklar barındırması nedeniyle önemine dikkat çekiyor: "Burası bizim Bağlama Gölü’müz ve şu an doğal endemik tür çiçeklerin barındığı ve doğal küçük renkli balıkların olduğu bir göl. Yani doğasıyla güzel, muhteşem bir yer. Kuşlar var, ördekler var. Bunları biz elimizden geldiğince koruyoruz. Ama maalesef dışarıdan gelen bazı misafirler çevreyi çok kirli kullanıyorlar. Bundan dolayı biraz rahatsızız. Burayı temiz kullanılması bizim için çok iyi olacak ve değerli bir yer burası. Zaten kamuya açık bir yer ve çevreyi kirletmeden gelsinler, ziyaret etsinler. Endemik tür çiçekler var. Nilüfer çiçekleri var ve kopartmanın cezaları da ağır. Çevreyi korursak ne mutlu bize."

Yerel yöneticiler ve halk, göletlerin tel örgüyle korunması, düzenli temizlik ve çevre düzenlemesi yapılması taleplerini yineliyor; amacı hem doğal yaşamı korumak hem de alanları turizme kazandırmak. Şu an kıyılarda biriken poşetler, şişeler ve yeni oluşan yosun tabakaları, nilüfer yatakları ve gölette yaşayan kuşların yaşam alanını tehdit ediyor.

Yetkililere yapılan başvurulara henüz olumlu bir yanıt gelmediğini belirten mahalle sakinleri, göletlerin korunması için belediye ve ilgili kurumların adım atmasını bekliyor. Yerel çağrı, hem çevresel hassasiyet hem de kültürel mirasın korunması açısından öncelik taşıyor.

EVRİ PINARBAŞI MAHALLE MUHTARI YAHYA YURDABAKAN, GÖLÜN TEMİZLENMESİ VE KORUMASI GEREKTİĞİNİ...

EVRİ PINARBAŞI MAHALLE MUHTARI YAHYA YURDABAKAN, GÖLÜN TEMİZLENMESİ VE KORUMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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