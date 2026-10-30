Miniklerin zaferi: Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu sahada büyüdü

Turnuva coşkusu sahada yaşandı:

Yunusemre Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, Tevfik Lav Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 2017 doğumlu sporcular (U10) katıldı ve toplam 16 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar, minik futbolcuların enerjisiyle dolu bir güne dönüştü. Aileler ve sporseverler tribünde heyecanla maçları izlerken, çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı sahada arkadaşlık ve rekabet içinde kutladı.

organizasyonun ruhu ve hedefleri:

Turnuva, yalnızca skorların belirlendiği bir etkinlik olmanın ötesine geçti; spor, dostluk ve dayanışma ön plana çıkarıldı. Maçlar boyunca genç sporcuların takım oyununa uyumu, hakem kararlarına saygı ve centilmence mücadele dikkat çekti. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, böyle etkinliklerin çocukların sportif gelişimine, özgüvenine ve takım ruhuna katkı sağladığını vurguladı.

belediye ve kulüp yetkililerinin mesajları:

Turnuvanın açılış seremonisine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve sporcuları tebrik etti. Balaban, etkinlikle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanlarından biri olan cumhuriyetimizin yıl dönümünü, çocuklarımızı sporla buluşturan böylesine güzel bir turnuvayla kutlamak bizler için büyük mutluluk. Başta kulüp başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Elbette şampiyonluk önemlidir ancak çocuklarımızın sporun içinde olması, yarışmalara katılması, dostluğu ve dayanışmayı öğrenerek sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok daha değerlidir. Bu nedenle bu turnuvayı son derece anlamlı buluyorum

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik de Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde çocukları futbolla buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti ve organizasyona destek veren kulüp, antrenör ve ailelere teşekkür etti.

sonuçlar ve katılımcılar:

Turnuva yüksek bir rekabet düzeyiyle sona erdi; Manisaspor şampiyonluğa ulaşırken, Akhisar Belediyespor ikinci, Akhisar Yıldırımspor üçüncü ve Salihli Ankaspor dördüncü oldu. Organizasyona Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Seyit Ali Özmen, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular, aileler ve sporseverler katıldı.

Günün sonunda ortaya çıkan tablo, genç sporcuların cephesinde hem rekabetin hem de Cumhuriyet'in değerlerinin yaşatıldığını gösterdi. Turnuvanın düzenlenmesi ve sağlanan katılım imkanı, gelecek yıllarda benzer etkinliklerin sürdürülebilirliğine dair olumlu bir örnek oluşturdu.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASI, 16 TAKIMIN KATILIMIYLA TEVFİK LAV SPOR TESİSLERİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 2017 DOĞUMLU SPORCULARIN MÜCADELE ETTİĞİ ORGANİZASYONDA MİNİK FUTBOLCULAR BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI.