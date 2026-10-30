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Bayburtlu BİLSEM öğrencisi iki projeyle uluslararası şenlikte çifte üçüncülük kazandı

Bayburt BİLSEM'li Azra Beren Araz, Gaziantep'te düzenlenen uluslararası bilim şenliğinde iki projesiyle iki kategoride üçüncülük kazandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburtlu BİLSEM öğrencisi iki projeyle uluslararası şenlikte çifte üçüncülük kazandı

yarışma ve ödül:

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Azra Beren Araz, 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde iki projesiyle üçüncülük ödülü aldı.

Şenliğe 22 ülkeden 234 proje katıldı. Azra Beren Araz, Serbest Kategori ile Çevre ve Sağlık Kategorisinde hazırladığı projelerle iki ayrı üçüncülük elde etti. Ödüllerini Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

projenin teknik ayrıntıları:

Azra'nın projelerinden biri, yer çekimsiz ortamda kullanılabilecek modüler ve enerji bağımsız bir yaşam alanı sistemi üzerine geliştirildi. Tasarım; manyetik geçmeli bloklardan oluşan bir yapı, güneş enerjisi ile çalışan enerji düzenekleri ve yazılım tabanlı kontrol mekanizmalarını bir araya getiriyor.

Projede manyetik modüllerin elektronik bloklar aracılığıyla oluşturulması ve kontrolü üzerinde duruldu. Sistemde Arduino tabanlı bir kontrol birimi ile ışık, hareket ve sensör verilerinin yönetilmesi, ayrıca güneş panellerinden elde edilen enerjinin depolanmasına yönelik düzenekler tasarlandı.

Tasarımın taşıdığı amaç, uzay ortamında kolay kurulabilen, farklı ihtiyaçlara göre genişletilebilen ve enerji bağımsız bir yaşam alanı sunmak. Projenin aynı zamanda afet bölgelerinde kullanılabilecek bir seçenek olarak da değerlendirilebileceği belirtildi.

Hazırlanan materyalde, sistemin hızlı kurulumu, modüler genişletilebilirlik imkanı ve enerji yönetimindeki bağımsızlık öne çıkarıldı. Projenin kullanım alanları arasında uzay araştırmaları, üniversitelerin ilgili bölümleri, afet ve acil durum kurumları ile bilim merkezleri sayıldı.

Projelerin danışmanlığını yapan öğretmen Zöhre Araz eşliğinde yürütülen çalışmanın, öğrencinin yaratıcılığı ve teknik yaklaşımıyla dikkat çektiği kaydedildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uluslararası şenlikte iki ödül kazanan Azra Beren Araz ve danışman öğretmeni Zöhre Araz'ı tebrik etti ve elde edilen başarıyı il düzeyinde takdir etti.

BAYBURTLU ÖĞRENCİDEN ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİFTE ÜÇÜNCÜLÜK

BAYBURTLU ÖĞRENCİDEN ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİFTE ÜÇÜNCÜLÜK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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