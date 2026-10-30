Tuzla’da 103’üncü yıl coşkusu sahilde Edis ile doruğa çıktı

Tuzla'da cumhuriyet coşkusu sahili doldurdu:

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı, gün boyu süren kültür, sanat ve spor etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde Tuzla Sahil’de düzenlenen Edis konseriyle taçlandı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Cumhuriyet’in özgür, eşit ve çağdaş bir toplum olma iradesini temsil ettiğini vurguladı.

Gün boyu etkinlikler:

Kutlama programı sabah saatlerinde Tuzla Kaymakamlığı’ndaki tebrikleşme programıyla başladı. Programa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Piyade Alay Komutanı Albay Uğur Öz, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner katıldı.

Gün boyunca ilçe genelinde bisiklet turu, su sporları ve Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi. Tuzla Belediyesi önünden Türk bayraklarıyla başlayan bisiklet turu ve Yeşil Kıyı Parkı’nda yapılan kano, dragon bot, deniz bisikleti ve SUP board etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Yaşam Aydınlı’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’nde Bulgaristan ve Kuzey Osetya’dan gelen 110 kişilik gruplar sahne aldı. Kutlamalar kapsamında Rumeli Kültür Merkezi’nde "Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar" sergisi ve "Çocukların Gözünden Cumhuriyet" atölyeleri de ziyaretçilerle buluşmaya devam etti.

Günün finali: konser ve gösteriler:

Kutlama programının finalinde saat 18.00’de Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri’nde milli sporcuların tenis gösteri maçı, saat 20.30’da ise Tuzla Sahil Tören Alanı’nda Edis konseri düzenlendi. Binlerce Tuzlalı, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl coşkusunu Edis’in şarkılarıyla yaşadı.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi: "Bugün, Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bundan 103 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdı. Bize yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgür, eşit ve çağdaş bir toplum olma iradesi bıraktılar. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası korumak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu akşam Tuzla Sahil’de Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını müzikle, coşkuyla ve hep birlikte kutluyoruz. Bu güzel geceyi bizimle paylaşan Edis’e de Tuzla adına teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki Tuzla’da kültür ve sanat hayatın içinde olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Madrigal ile sahilde buluştuk. Eylül ayında Mercan Caz Günleri’nde Fikri Karayel, Jülide Özçelik, Dolunay Obruk ve Ezginin Günlüğü’nü ağırladık. Bugün de Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu Edis’in şarkılarıyla paylaşıyoruz."

Bingöl, etkinliklerin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde hazırlandığını da belirterek şunları ekledi: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümü. Biz Tuzla Belediyesi olarak çok güçlü konserimizle bir aradayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana her sene çok güzel konserler yapıyoruz. Etkinliklerimizi en az hizmetlerimiz kadar güçlü ve toplumumuzun, komşularımızın her kesiminin var olduğu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Bayramı’nı Edis konseriyle taçlandırıyoruz. Büyük bir kalabalık var, Cumhuriyet bayramımızı Tuzlamızda coşkuyla kutlayacağız. Tabii ki sabah saatlerinden başlayarak bisiklet turu düzenledik, su sporları etkinlikleri düzenledik ve şimdi de gerçekten binlerce komşumuzun katılımıyla Edis konseri düzenliyoruz. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik ve her şeyden önemlisi şu; Tuzlalı komşularımızın bayramı coşkuyla ve büyük bir mutlulukla yaşamasını istiyoruz. 7’den 70’e tüm komşularımızın burada olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Tuzla’da genciyle, Tuzlalı kadınlarla, Tuzlalı yaş almış büyüklerimizle bir arada olmak, onlarla aynı sahnede bir arada bulunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini, "Çok coşkulu bir gün, çok güzel bir gün. Yağmura rağmen buradayız, çok mutluyuz. Ortam çok güzel, herkes çok coşkulu. Tuzla Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı için böyle bir şey yapmasını çok beğendik çünkü toplumun böyle bir coşkuya ihtiyacı vardı ve böyle herkesin katılım sağlaması çok hoş, nice yüz yıllara" ifadeleriyle paylaştı. Organizasyon, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek belediyenin kültür ve sanat odaklı kutlama anlayışını gözler önüne serdi.

TUZLA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI GÜN BOYU SÜREN KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİNİN ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE TUZLA SAHİL’DE DÜZENLENEN EDİS KONSERİYLE TAÇLANDI.