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Aydın'da eylül ayı satışları canlandı: konutta yüzde 24 artış

TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Eylül’de konut satışları aylık yüzde 24 artışla 2 bin 702'ye yükseldi; işyeri satışları ise geriledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aydın'da eylül ayı satışları canlandı: konutta yüzde 24 artış

Aydın'da eylül ayı satışları canlandı: konutta yüzde 24 artış

TÜİK tarafından açıklanan 2026 Eylül ayı veri setine göre Aydın'da konut pazarı bir önceki aya kıyasla belirgin bir toparlanma gösterdi. 2 bin 702 konutun el değiştirdiği Eylül ayında konut satışları, Ağustos ayına göre yüzde 24,28 artış kaydetti.

konut ve işyeri satışlarının ayrıntıları:

Konut satışlarının dağılımına bakıldığında 836 konutun ilk el, 1 bin 866 konutun ise ikinci el olarak satıldığı görüldü; bu da satışların yaklaşık olarak %30,9 ilanın ilk el, %69,1 ikinci el ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Satış türlerine göre ise konutlarda 2 bin 390 'diğer satış', 312 'ipotekli satış' olarak kayda geçti; ipotekli işlemler toplamda yaklaşık %11,6 paya sahip olurken diğer satışlar %88,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşyeri pazarında ise toplam 286 satış gerçekleşti; bunların 108'i ilk el, 178'i ikinci el olarak dağıldı. İpotekli işyeri satışı sayısı 9 olurken, diğer satışlar 277 olarak kaydedildi; işyeri satışlarında ipotekli işlemlerin payı daha sınırlı, yaklaşık %3,1 seviyesinde kaldı.

yabancılara yapılan satışlarda ülke dağılımı:

Aydın'da Eylül ayında yabancılara yapılan satışlar raporda 20 konut olarak yer aldı. Ülke bazında dağılımda 11 konut ile Birleşik Krallık ilk sırada, diğer ülkeler arasında 3 konut ile Almanya; Hollanda, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, İran, Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri ise her biri için 1 konut şeklinde bildirildi.

Genel görünüm, Aydın'da konut talebinin Eylül ayında ay bazında güçlendiğini; buna karşın işyeri satışlarında düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Satış yapısındaki ikinci el ağırlığı ve ipotekli işlemlerin payı, piyasadaki likidite ve kredi kullanım tercihleri hakkında ipuçları veriyor.

KONUT SATIŞ RAKAMLARI BELLİ OLAN AYDIN’DA 2026 EYLÜL AYINDA TOPLAM 2 BİN 702 KONUT SATILIRKEN, SON...

KONUT SATIŞ RAKAMLARI BELLİ OLAN AYDIN’DA 2026 EYLÜL AYINDA TOPLAM 2 BİN 702 KONUT SATILIRKEN, SON BİR AYDA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 24 ARTTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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