Kangal'da sanayi ve gençlik enerjisiyle kalkınma hedefi: STSO başkanı Zeki Özdemir ilçede

STSO heyeti Kangal’da üyelerle buluştu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile komite üyeleri, Kangal ilçesindeki üyelerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. İlk temaslar kapsamında Özdemir, Kangal Kaymakamı Muhammet Yiğit Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretin odağı: tarım, turizm ve madencilik:

Başkan Özdemir, ilçenin tarım, turizm ve maden değerleriyle öne çıktığını belirterek, "İlçelerimizin kalkınma hamlesi içerisinde tarım sanayisinin oluşturulması çok önemli. Bununla ilgili ise tesisler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik, deneyim ve sahadan alınan talepler:

Oda olarak genç adayların enerji ve tecrübeli üyelerin deneyimini birleştireceklerini söyleyen Özdemir, komite adaylarının gençlerden oluştuğunu; madencilik potansiyelinin birlikte masaya yatırılacağını vurguladı. "Bizler hem ekonomik, hem de sosyal gelişmeye katkı sunmak için her ilçemizde olduğu kadar Kangal içinde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca, Oda'nın üyelerin yanında olduğunu, sahadan gelen talepleri birebir dinleyip çözümler üreterek Kangal'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunacak her adımı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR, KANGAL’DA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÖZDEMİR, KANGAL’IN EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SUNACAK HER ADIMI DESTEKLEMEYE HER ZAMAN DEVAM EDECEKLERİNİ İFADE ETTİ.