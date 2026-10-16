Dolar 49,5221 +0,11%
Euro 55,7156 +0,33%
Bist 11.753,87 -2,62%
Altın Gram 6.668,64 +0,44%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,02 +0,09%
--°

Kangal'da sanayi ve gençlik enerjisiyle kalkınma hedefi: STSO başkanı Zeki Özdemir ilçede

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Kangal ziyaretinde üyelerle görüştü; tarım, turizm ve madencilik eksenli sanayi yatırımlarını destekleyeceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kangal'da sanayi ve gençlik enerjisiyle kalkınma hedefi: STSO başkanı Zeki Özdemir ilçede

STSO heyeti Kangal’da üyelerle buluştu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile komite üyeleri, Kangal ilçesindeki üyelerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. İlk temaslar kapsamında Özdemir, Kangal Kaymakamı Muhammet Yiğit Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretin odağı: tarım, turizm ve madencilik:

Başkan Özdemir, ilçenin tarım, turizm ve maden değerleriyle öne çıktığını belirterek, "İlçelerimizin kalkınma hamlesi içerisinde tarım sanayisinin oluşturulması çok önemli. Bununla ilgili ise tesisler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik, deneyim ve sahadan alınan talepler:

Oda olarak genç adayların enerji ve tecrübeli üyelerin deneyimini birleştireceklerini söyleyen Özdemir, komite adaylarının gençlerden oluştuğunu; madencilik potansiyelinin birlikte masaya yatırılacağını vurguladı. "Bizler hem ekonomik, hem de sosyal gelişmeye katkı sunmak için her ilçemizde olduğu kadar Kangal içinde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca, Oda'nın üyelerin yanında olduğunu, sahadan gelen talepleri birebir dinleyip çözümler üreterek Kangal'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunacak her adımı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR, KANGAL’DA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÖZDEMİR...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR, KANGAL’DA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÖZDEMİR, KANGAL’IN EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SUNACAK HER ADIMI DESTEKLEMEYE HER ZAMAN DEVAM EDECEKLERİNİ İFADE ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş ovası'nda corti sezonu başladı: hasat 165 milyon liralık katkı hedefliyor
images

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor
images

Uşak'ta turizmi güçlendirmek için kurumlar ortak hareket kararı aldı
images

Tekirdağ'da eylülde gayrimenkul hareketliliği: konut satışları 3 bin 943'e ulaşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı