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Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim

BTSO'da görev değişimi yapıldı; Özer Matlı ve Erol Dağlıoğlu başkanlıklara geçerken yeni yönetim Bursa'nın ekonomik gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçimlerin ardından yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığında törenle görev değişimi yapıldı. Özer Matlı yönetim kurulu başkanlığı görevini İbrahim Burkay'dan, Erol Dağlıoğlu ise meclis başkanlığını Ali Uğur'dan devraldı. Tören, Oda Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi ve yeni dönemin öncelikleri kamuoyuna aktarıldı.

yeni yönetimin öncelikleri:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, görevi devraldıktan sonra Bursa iş dünyasının gücünü daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Matlı, oda olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı gereğince çalışmaların devam edeceğini belirtti ve önceki dönemde başlatılan projelerin kent projeleri olduğunu ifade etti. Bursa'nın ilk 4'teki yerini 2. ve 3. sıraya yükseltmek ana hedefleri arasında yer alıyor. Yeni dünyanın gerekliliklerine göre özellikle otomotiv başta olmak üzere sektörlere dönük ek çalışmalar planladıklarını söyledi.

devredilen miras ve geçmişin değerlendirilmesi:

Önceki dönem başkanı İbrahim Burkay, BTSO'nun 137 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve seçimin demokrasi şöleni havasında geçtiğini belirtti. Burkay, 13 yıl boyunca kurumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yürürlüğe konan projelerin yeni yönetimce sürdürülmesini ve üzerine ilave projeler eklenmesini temenni etti. Burkay ayrıca Bursa'nın üretim, ticaret ve hizmet alanlarında Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını, şehrin ekonomisinin yüzde 8.6'sını oluşturduğunu hatırlattı.

seçim süreci ve törene katılanlar:

Programa TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı. Varank, seçimlerin şehir ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyerek süreci bir bayrak yarışına benzetti ve önceki ile yeni yönetimlerin kente katkı sağlama çabalarının süreceğini vurguladı. Devir teslim töreninin sonunda Özer Matlı, İbrahim Burkay'a; Erol Dağlıoğlu ise Ali Uğur'a plaket ve çiçek takdim etti. Programa ayrıca Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik katıldı.

Törende ifade edilen ortak mesaj, Bursa için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edilmesi ve üyelerin taleplerinin aktif biçimde takip edilmesi yönündeydi. Yeni yönetim, geçmişte başlayan projeleri sürdürecek ve kent adına ilave çalışmalarla hedefleri ileri taşımaya odaklanacak.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (BTSO) SEÇİMLERİN ARDINDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE MECLİS...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (BTSO) SEÇİMLERİN ARDINDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE MECLİS BAŞKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, GÖREVİ İBRAHİM BURKAY’DAN, MECLİS BAŞKANI EROL DAĞLIOĞLU İSE GÖREVİ ALİ UĞUR’DAN DEVRALDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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