Dolar 49,5237 +0,11%
Euro 55,7396 +0,38%
Bist 11.763,91 -2,54%
Altın Gram 6.672,05 +0,49%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Moldova'nın 35. yılına özel pul sergisi Ankara'da açıldı

PTT Pul Müzesi'nde Moldova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılına özel pul sergisi açıldı; kültürel miras ve ikili dostlukların güçlendirilmesi amaçlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Moldova'nın 35. yılına özel pul sergisi Ankara'da açıldı

Moldova'nın 35. yılı anısına PTT Pul Müzesi'nde sergi

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) iş birliğinde, PTT Pul Müzesi'nde "Moldova Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 35. Yıl Dönümü Pul Sergisi" açıldı. Açılış, Moldova'nın kültürel mirasını tanıtmayı ve Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin kültürel diplomasi aracılığıyla güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pulların kültürel diplomasideki işlevi:

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, pulların taşıdıkları mesaj nedeniyle özel bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı. Serebrian şunları söyledi: "Seyahat ederler, sınırları aşarlar, evlere, koleksiyonlara ve müzelere ulaşırlar. Üzerlerinde temsil edilen ülkeyi ziyaret etme fırsatı bulamamış insanlarla iletişime geçerler, geldikleri yer hakkında bir mesaj taşır. Serginin sona ermesinden çok sonra da devam edebilecek bir diyalog oluşturur." Büyükelçi, pulların kültürel öğeleri görünür kılarak ülkeler arasında sürekli bir iletişim zemini yarattığını belirtti.

PTT'nin koruma ve tanıtım amaçları:

PTT A.Ş. Genel Müdürü Doktor Hakan Gülten, Pul Müzesi aracılığıyla tarihi ve kültürel birikimin korunması ile gelecek nesillere aktarılmasının kurumun öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Gülten şu ifadeleri kullandı: "PTT Pul Müzesi aracılığıyla tarihi, kültürel birikimin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sebeple ‘Moldova Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 35’inci Yıl Dönümü Pul Sergisi’nde Moldova’nın kültürel zenginliklerinin ülkemizde daha geniş kitlelerce tanınmasına olanak sağlayacaktır. Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, kültürel değerlerin paylaşılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve toplumların birbirini daha yakından tanımasıyla da mümkün olur. Bu sergi de, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun kültür ve sanat aracılığıyla ifade edildiği anlamlı buluşmadır."

Sergi, iki ülke arasında kültürel etkileşimi artırmaya dönük somut bir adım olarak değerlendiriliyor. PTT Pul Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu tür etkinlikler, koleksiyon meraklıları ve genel ziyaretçiler için Moldova'nın sanatını ve tarihini erişilebilir kılıyor.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi; organizasyon yetkilileri serginin ziyaretçi profili ve süresine ilişkin bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.

Moldova’nın bağımsızlığının 35’inci yılında pul sergisi

Moldova’nın bağımsızlığının 35’inci yılında pul sergisi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa şehir tiyatrosu 20. yılında duruş ile sahnede
images

Türk edebiyatçıları Kayseri'de ortak mirası konuştu
images

Esenler film festivalinde kısa filmler 400 bin TL için yarışacak
images

Azerbaycan ezgileri Karabük'te yankılanacak: Grup Şuşa 18 Ekim'de

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı