KOSGEB destekleriyle işletmeler 2,5 milyon TL'ye kadar büyüyebilir

KOSGEB'in yenilenen girişimci destek programı:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in yenilenen Girişimci Destek Programının yeni işletmeler ve mevcut girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Murzioğlu, desteklerin işletmelerin kuruluş aşamasından büyüme sürecine kadar finansmana erişimi kolaylaştıracağını ve ekonomik kalkınma ile istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Programın, işletmelerin üretim kapasitelerini artırma, teknolojiye yatırım yapma ve rekabet güçlerini geliştirme hedefleriyle uyumlu olduğunu kaydeden Murzioğlu, son üç yıl içinde kurulan imalatçı işletmelerin sunduğu destekleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

İş kurma desteği ve kapsamı:

Yenilenen programda üç ana destek mekanizması bulunuyor: İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği. Murzioğlu, İş Kurma Desteği'nin KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için geri ödemesiz olarak uygulandığını ve başvuruların sürekli alındığını söyledi.

İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği yer alıyor. Platform giderleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek "Dijital Şirket" tanımına uygun işletmelerin platform kayıt ücretlerini kapsıyor. Performans Desteği ise belirlenen şartlar çerçevesinde 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlıyor; bu destekten genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimciler yararlanabiliyor.

İş geliştirme desteğinin tutarı ve şartları:

İşletmelerin büyüme ihtiyaçlarına yönelik İş Geliştirme Desteği personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Ayrıca eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi giderler de destek kapsamına giriyor.

Destek oranı %80 olarak uygulanırken, işletmelere 2.000.250 TL tutarında temel destek imkanı sunulmaktadır. Murzioğlu burada şu detayı paylaştı: girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması hâlinde üst limite 250.000 TL ilave edilerek toplam 2.500.000 TL'ye ulaşılabiliyor.

İş Geliştirme Desteği geri ödemeli olup, geri ödemeler 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra başlıyor. Geri ödemelerde hiçbir faiz veya komisyon uygulanmıyor. Murzioğlu, işletmelerin makine-teçhizat, yazılım, nitelikli personel ve pazarlama yatırımlarıyla verimliliklerini artırmalarının önemine dikkat çekti ve proje planlamasının doğru yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

Faiz/kâr payı desteği ve kadın-genç önceliği:

KOSGEB'in İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği kapsamında işletme sermayesi için 1.000.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu destekte kredi maliyetinin %50'si geri ödemesiz olarak KOSGEB tarafından karşılanıyor ve azami kredi vadesi 36 ay olarak uygulanıyor. Murzioğlu, özellikle kadın ve genç girişimciler için bu mekanizmin önemli bir finansman alternatifi sunduğunu ifade etti.

Başvuru süreci ve değerlendirme:

Murzioğlu, İş Geliştirme Desteği başvurularının 12-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındığını hatırlattı. İş Kurma Desteği KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerdeki tüm uygun işletmelerin başvurusuna açıkken, İş Geliştirme Desteği belirli sektörlerle sınırlandırılıyor. Başvuru yapabilecek alanlar arasında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme yer alıyor.

Başvurular, sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendiriliyor. Ülke genelinde ilk 1.000 proje ile il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet ediliyor; jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanıyor. Ayrıca destek almaya hak kazanan kadın veya genç girişimciler, talep etmeleri durumunda İş Geliştirme Desteği yerine İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği'ni tercih edebiliyor. Jüri puanı 50 ve üzerinde olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler de faiz/kâr payı desteğinden faydalanabiliyor.

Murzioğlu, başvuru sürecinde işletmelerin faaliyet alanlarını, başvuru koşullarını ve proje değerlendirme kriterlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti. Girişimcilerin projelerini kapsamlı bir iş planıyla hazırlamaları ve yatırımın işletmeye sağlayacağı katkıyı net şekilde ortaya koymalarının önemine vurgu yaptı. Detaylı bilgi ve başvuru için ilgililerin KOSGEB'in internet sitesini takip edebileceklerini söyledi.

Sonuç olarak, KOSGEB'in yenilenen destek paketleri işletmelerin teknoloji ve üretim yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor; doğru planlanan projeler hem işletme kapasitesini hem de yerel istihdamı güçlendirebilir.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI(TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU