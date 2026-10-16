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Marmaris'te yazdan kalma ekim günleri turistleri sahile çekti

Ekim ortasında Marmaris'te 30 dereceye yaklaşan hava ve 21-22°C deniz suyu sayesinde yerli ile yabancı turistler güneşli sahilleri tercih ediyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:57

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te yazdan kalma ekim günleri turistleri sahile çekti

Marmaris'te sonbaharı erteleyen hava:

Geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Marmaris'te güneş yeniden yüzünü gösterdi. Ekim ayının ortasında olmasına karşın hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşırken, ilçe genelinde hafif rüzgara rağmen dışarı çıkanlar çoğunlukta. İlçe, Muğla'nın öne çıkan turizm merkezlerinden biri olarak yaz sezonunun ardından da sıcak günlerle dikkat çekiyor.

Yetkililer ve gözlemciler, deniz suyu sıcaklığının 21-22 derece civarında olduğunu belirtiyor. Bu değerler, özellikle serin mevsimlerin hissedilmeye başladığı Türkiye'nin diğer bölgeleriyle kıyaslandığında Marmaris'te denize girme imkânını sürdürüyor.

Sahil ve ziyaretçi gözlemleri:

Hafif rüzgara aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler, sahillere yöneliyor. Özellikle Uzunyalı sahili gibi popüler plajlarda, ekim ayına rağmen denize girenleri görmek mümkün. Yaz dönemi yoğunluğu geride kalmışken, bu dönem tatil yapanlar daha sakin ve geniş sahillerde vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Bu mevsimde bölgeyi tercih edenler, kalabalığın azalmasını ve daha huzurlu bir tatil imkânını avantaj olarak görüyor. Güneşli günlerin sürmesi, bölge turizmine ekim ayında da canlılık katıyor; hem dinlence hem de deniz keyfi arayan ziyaretçiler için Marmaris cazibesini koruyor.

MARMARİS’TE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN GÜNEŞ YENİDEN YÜZÜNÜ...

MARMARİS’TE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN GÜNEŞ YENİDEN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ. EKİM AYININ ORTASINA GELİNMESİNE RAĞMEN HAVA SICAKLIĞININ 30 DERECEYE YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE YERLİ HALK VE YABANCI TURİSTLER DENİZİN TADINI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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