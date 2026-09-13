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Aydın'da gençlik ve spor personeline iki günlük güvenlik eğitimi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik iki günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleri katkı sağladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da gençlik ve spor personeline iki günlük güvenlik eğitimi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline verilen eğitim tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerde görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri için düzenlenen mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. Programın amacı, görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirerek saha ve hizmet içi uygulamalarda etkinlik sağlamaktı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programı 2 gün sürdü ve teorik oturumların yanı sıra uygulamalı çalışmaları da kapsadı. Katılımcılara görev tanımları, risk değerlendirmesi, olaylara müdahale yöntemleri ile hizmet içi iletişim konularında bilgilendirmeler yapıldı. Uygulamalı bölümlerde senaryo bazlı çalışmalarla personelin pratik yeterlilikleri test edildi ve geliştirildi.

Kurumlar arası iş birliği ve hedefler:

Programda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmenler de yer aldı ve eğitimlere katkı sağladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimin personelin görev alanlarındaki yetkinliklerini artırmayı ve sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini bildirdi. Eğitimlerin, personelin mesleki gelişimini sürdürmek amacıyla düzenli aralıklarla tekrarlanmasının planlandığı ifade edildi.

Katılımcı güvenlik görevlilerinin edindikleri güncel bilgi ve uygulamaları görevlerine yansıtmalarıyla kurum içi güvenlik uygulamalarının daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN KORUMA VE GÜVENLİK...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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