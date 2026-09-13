Besaş Bursa üreticisinin sofraya açılan güvenilir kapısı

BESAŞ'ın üretim ve dağıtım ağı:

BESAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yerel üretimi doğrudan tüketiciyle buluşturan kritik bir halka konumunda. Temel gıda ürünü ekmek başta olmak üzere yaklaşık 200 farklı ürün çeşidi BESAŞ tesislerinde hazırlanıp paketlenerek satışa sunuluyor.

üretim süreçlerinde kalite ve hijyen:

Tesislerde üretim, hammaddeden paketlemeye kadar belirlenen kalite ve hijyen standartları doğrultusunda yürütülüyor. Hazırlama, pişirme ve paketleme aşamalarında yapılan kontroller sayesinde ürünlerin güvenli ve tutarlı kalitede olması sağlanıyor. Üretim hattında uygulanan prosedürler, tüketiciye ulaşana dek izlenebilirliği ve standardı koruyor.

dağıtım ağı ve yerel üreticiye destek:

Üretilen ürünler, belirlenen satış noktalarına sevk edilerek Bursalıların tüketimine sunuluyor. Dağıtım araçları her gün yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederken, ürünlerin erişimi yaklaşık 500 satış noktası aracılığıyla sağlanıyor. Bu ağ, kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin değerlendirilmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan veriyor.

BESAŞ, fiyat uygunluğu ve güvenilirliğiyle tüketicinin tercihi olmanın yanı sıra, üreticiler ve kooperatiflerle kurduğu iş birlikleriyle yerel ekonomiye katkı sunuyor. Bu iş birlikleri sayesinde üreticinin emeği katma değere dönüşürken, kentteki gıda zincirinin yerel kaynaklarla güçlenmesi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BESAŞ ARACILIĞIYLA YEREL ÜRETİMİ DESTEKLERKEN, KALİTELİ VE GÜVENİLİR ÜRÜNLERİ BURSALILARIN SOFRALARINA ULAŞTIRIYOR.