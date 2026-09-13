Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Besaş Bursa üreticisinin sofraya açılan güvenilir kapısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, yaklaşık 200 ürün ve 500 satış noktasına günlük dağıtımla yerel üreticiyi destekleyip sofralara güven taşıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Besaş Bursa üreticisinin sofraya açılan güvenilir kapısı

BESAŞ'ın üretim ve dağıtım ağı:

BESAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yerel üretimi doğrudan tüketiciyle buluşturan kritik bir halka konumunda. Temel gıda ürünü ekmek başta olmak üzere yaklaşık 200 farklı ürün çeşidi BESAŞ tesislerinde hazırlanıp paketlenerek satışa sunuluyor.

üretim süreçlerinde kalite ve hijyen:

Tesislerde üretim, hammaddeden paketlemeye kadar belirlenen kalite ve hijyen standartları doğrultusunda yürütülüyor. Hazırlama, pişirme ve paketleme aşamalarında yapılan kontroller sayesinde ürünlerin güvenli ve tutarlı kalitede olması sağlanıyor. Üretim hattında uygulanan prosedürler, tüketiciye ulaşana dek izlenebilirliği ve standardı koruyor.

dağıtım ağı ve yerel üreticiye destek:

Üretilen ürünler, belirlenen satış noktalarına sevk edilerek Bursalıların tüketimine sunuluyor. Dağıtım araçları her gün yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederken, ürünlerin erişimi yaklaşık 500 satış noktası aracılığıyla sağlanıyor. Bu ağ, kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin değerlendirilmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan veriyor.

BESAŞ, fiyat uygunluğu ve güvenilirliğiyle tüketicinin tercihi olmanın yanı sıra, üreticiler ve kooperatiflerle kurduğu iş birlikleriyle yerel ekonomiye katkı sunuyor. Bu iş birlikleri sayesinde üreticinin emeği katma değere dönüşürken, kentteki gıda zincirinin yerel kaynaklarla güçlenmesi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BESAŞ ARACILIĞIYLA YEREL ÜRETİMİ DESTEKLERKEN, KALİTELİ VE GÜVENİLİR...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BESAŞ ARACILIĞIYLA YEREL ÜRETİMİ DESTEKLERKEN, KALİTELİ VE GÜVENİLİR ÜRÜNLERİ BURSALILARIN SOFRALARINA ULAŞTIRIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaş’ın siluetine uygun yeni adliye binası için yer teslimi yapıldı
images

Okula hazırlık: çocuk beslenmesinde gıda güvenliği odaklı yeni misyon
images

Statta dağıtılan kumanya sonrası 56 görevlinin rahatsızlanması soruşturuluyor
images

Eğitimle güçlü yarınlara: Hacılar'da yeni eğitim yılına belediye desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

Köy okuluna dönüş: 40 yıl sonra öğrencileriyle buluşan öğretmen

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza

Bir köyün hatıraları: 40 yıl sonra öğretmeniyle yeniden kucaklaşma

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı