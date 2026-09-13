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Kaş’ın siluetine uygun yeni adliye binası için yer teslimi yapıldı

Atay Uslu, Kaş'ta eski cezaevi arsasına yapılacak yaklaşık 200 milyon TL'lik yeni adliye binasının yer tesliminin yapıldığını ve inşaata başlandığını duyurdu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kaş’ın siluetine uygun yeni adliye binası için yer teslimi yapıldı

Yeni adliye binası projesi:

AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Atay Uslu, Kaş’a kazandırılacak yeni adliye binasının inşaatına başlandığını açıkladı. Yer tesliminin eski cezaevi arsası üzerinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Bina özellikleri:

Binanın Kaş’ın siluetine uyumlu, az katlı ve modern bir mimariyle inşa edileceği belirtildi. Yapının inşaat alanı yaklaşık 5 bin 600 metrekare olacak; projede 26 hâkim ve savcı odası, 5 duruşma salonu ve otopark yer alacak.

Yatırım ve siyasi destek:

Projenin maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olarak açıklandı. Atay Uslu, “Yeni Adalet Binamızın Kaş’ımıza, hemşehrilerimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yatırımın hayata geçirilmesindeki destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uslu, projenin tamamlanmasıyla adli hizmetler açısından önemli bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

YAKLAŞIK 5 BİN 600 METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP OLACAK BİNADA 26 HÂKİM VE SAVCI ODASI, 5 DURUŞMA...

YAKLAŞIK 5 BİN 600 METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP OLACAK BİNADA 26 HÂKİM VE SAVCI ODASI, 5 DURUŞMA SALONU VE OTOPARK BULUNACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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