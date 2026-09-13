Okula hazırlık: çocuk beslenmesinde gıda güvenliği odaklı yeni misyon

İzmir Büyükşehir’den kapsamlı müdahale:

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi, okulların açılmasıyla birlikte artan beslenme sorununa karşı yeni bir çerçeve sunuyor. Projeyi yürüten gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, pandemi sonrası derinleşen gıda krizinin 0-14 yaş grubunu özellikle etkilediğini, bu nedenle hem beslenme desteği hem de gıda güvenliğini birlikte ele almak gerektiğini vurguluyor.

Yetersiz beslenmenin kısa ve uzun vadeli etkileri:

Dr. Bülent Şık, araştırmalara göre her üç çocuktan birinin yetersiz beslenme sorunu yaşadığını belirterek, bunun okul başarısını doğrudan etkilediğini kaydetti. Şık, "Elbette öncelikli sorunumuz nitelikli bir eğitim kadar çocukların beslenmesine yönelik desteğin de okullarda sağlanmasıdır. Türkiye’de gelişme çağında olan 0-14 yaş aralığında 19,5 milyon çocuk yaşıyor. Bu yaş grubu, yetersiz beslenmenin olumsuz etkilerine maruz kalabilecek en hassas gruptur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yetersiz beslenmenin sadece büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilemediğini, aynı zamanda çevresel toksik kimyasallara maruziyeti artırdığını vurgulayan Şık, "Açlık ve yetersiz beslenme, çocuklarda sadece büyümeyi ve gelişmeyi etkilemez; toksik kimyasalların vücuda daha çok sirayet etmesine, daha çok emilmesine yol açar. Bu da hem sağlığı etkiler hem de okul başarısını çok ciddi şekilde geriletir" dedi.

Büyükşehir’in sahadaki uygulamaları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut desteklerini proje kapsamında genişletiyor. Belediyenin halen uyguladığı yardımlar arasında şunlar yer alıyor: kantini olmayan ve gıdaya erişimin en zor olduğu 7 okulda günlük yaklaşık 2 bin gıda paketi; özel ihtiyacı olan okullara günlük 2 bin 500 kişilik destek; dezavantajlı bölgelerdeki 12 dayanışma noktasında 3 bin 500 kişilik sıcak yemek; 2-5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ayda 8 litre süt desteği ve Yuvamız İzmir merkezlerinde günde üç öğün beslenme desteği. Ayrıca üniversite öğrencilerine altı noktada her gün 4 bin kişilik yiyecek desteği sağlanıyor.

Projede öne çıkan hedefler ve adımlar:

Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi, belediyenin toplu beslenme noktalarında hem besin desteğini artırmayı hem de gıda kaynaklı riskleri azaltmayı amaçlıyor. Dr. Şık’ın aktardığı hedefler arasında, mutfaklarda kullanılan malzemelerin ve uygulamaların toksik kimyasal yükünü minimize etmek, belirli pişirme ve hazırlama teknikleriyle pestisit ve ağır metal maruziyetini düşürmek bulunuyor. Bu çalışmalarla, sadece kalori sağlamak yerine besin kalitesi ve güvenliğini artırmak hedefleniyor.

Projenin uygulamaya dönük sonuçları arasında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir rehber kitapçık yayımlanması ve aşırı işlenmiş gıdalarla ilgili farkındalık rehberi hazırlamak yer alıyor. Ayrıca eğitim ve uygulama çalışmalarıyla okullarda, kreşlerde ve toplu beslenme noktalarında yeni standartların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Değerlendirme ve yol haritası:

Dr. Bülent Şık, proje kapsamında birimler arası koordinasyonun önemine dikkat çekiyor: belediyede beslenme desteği veren çok sayıda birimle eşgüdümlü çalışılarak hem erişim hem de gıda güvenliği iyileştirilecek. Proje, kısa vadede yemek ve paket dağıtımını sürdürürken orta vadede mutfak uygulamaları, rehber yayınları ve eğitimlerle maruziyeti azaltmayı hedefliyor.

Sonuç olarak proje, çocukların hem yeterli beslenmesini hem de gıdalardan kaynaklanan sağlık risklerinin azaltılmasını hedefleyerek eğitim başarısına ve uzun vadeli sağlığa katkı sağlamayı amaçlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ÇOCUKLAR VE GIDA GÜVENLİĞİ MİSYON PROJESİ’Nİ YÜRÜTEN GIDA MÜHENDİSİ DR. BÜLENT ŞIK, OKULA GİDECEK ÇOCUKLARIN BESLENME SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ.