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Statta dağıtılan kumanya sonrası 56 görevlinin rahatsızlanması soruşturuluyor

Alanya Oba Stadı'nda dağıtılan kumanyadan yiyen 56 güvenlik görevlisi bulantı ve halsizlikle hastaneye başvurdu; sağlık durumları iyi, taburcu edildiler.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Statta dağıtılan kumanya sonrası 56 görevlinin rahatsızlanması soruşturuluyor

Alanya Oba Stadı'nda kumanya şüphesiyle 56 kişi hastaneye başvurdu

Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında dün akşam oynanan karşılaşma öncesinde statta görev yapan güvenlik personeline dağıtılan kumanyadan yiyen görevliler arasında mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görüldü. Aralarında çok sayıda jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 56 güvenlik görevlisi, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Alanya'daki çeşitli hastanelere başvurdu.

Neler yaşandı:

Edinilen bilgilere göre, stat görevlilerine dağıtılan kumanyalarda tavuk ve pilav yer alıyordu. Yemeğin ardından bir süre sonra rahatsızlanan görevliler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere yönlendirildi. Hastanelerde ilk müdahaleleri yapılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kimilerine yatış verilmediği, bir kısmının kontrollerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

İnceleme ve numune çalışmaları:

Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, konuya ilişkin olarak, "Statta güvenlik için görev alan ve büyük bir kısmının jandarma personeli olan görevliler kumanya yemeğinin ardından mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşadı. Ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerden alınan hasta numunelerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

CORENDON ALANYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMADA GÖREV YAPAN YAKLAŞIK 56 GÜVENLİK...

CORENDON ALANYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMADA GÖREV YAPAN YAKLAŞIK 56 GÜVENLİK GÖREVLİSİ, MAÇ ÖNCESİNDE DAĞITILAN KUMANYANIN ARDINDAN MİDE BULANTISI VE HALSİZLİK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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