Aydın'da hafta sonu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Kent genelinde gün boyunca çok bulutlu bir seyir beklenirken, akşam saat 18.00'den itibaren sağanak yağışın görüleceği bildirildi.

Bugün ve akşam saatleri:

Gün içinde sıcaklıkların sabah 17 derece civarında seyretmesi, öğle saatlerinde ise 25 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Öğleden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi ve pazar beklentisi:

Hafta sonunun ilk günü olan 21 Kasım Cumartesi günü Aydın genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Cumartesi için beklenen en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık ise 24 derece olarak verildi. 22 Kasım Pazar ise parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklıkların 12-22 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Yeni hafta ve genel değerlendirme:

Meteoroloji raporuna göre yağışlı hava yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek. 23 Kasım Pazartesi ve 24 Kasım Salı günleri Aydın'da sağanak yağış bekleniyor; pazartesi için sıcaklık aralığı 12-22, salı için ise 15-21 derece olarak tahmin edildi. Bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişim öngörülmezken, özellikle cumartesi beklenen kuvvetli sağanakların planları etkileme ihtimali bulunuyor.

Vatandaşlara meteoroloji uyarılarını takip etmeleri, açık hava etkinlikleri ve ulaşım planlarını yağış ihtimaline göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor.

AYDIN'DA BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİRKEN, CUMARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE KENTTE YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK.