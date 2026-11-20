olayın gelişimi:

Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyü yerleşim alanına inen bir kurt sürüsü, köy meydanında bir süre dolaştıktan sonra evlerin bulunduğu bölgeye yöneldi. Kurtlar, bir evin önünde bulunan köpeği hedef aldı ve yapılan kayıtlarla saldırı anında köpeğin boğularak yaşamını yitirdiği görüldü.

güvenlik kamerası görüntüsü:

Saldırı anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurtların önce meydanda dolaştığı, sonra köpeğin bulunduğu alana yöneldiği, köpeğin can havliyle bağırdığı ve kısa süre sonra kurt sürüsünün geldiği yöne kaçarak gözden kaybolduğu yer alıyor.

kırsal yerleşimlerde gözlemlenen riskler:

Doğal yaşam alanlarında genellikle insanlardan uzak duran kurtlar, açlık veya av arayışı nedeniyle zaman zaman kırsal yerleşimlerin çevresine yaklaşabiliyor. Özellikle açıkta beslenen sokak hayvanları ve dışında bırakılan ev hayvanları, bu tür saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor.

BAYBURT'TA KÖYE İNEN KURT SÜRÜSÜ KÖPEĞİ BOĞDU