Çarşı merkezinde teslimatlar tamamlandı:

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan tarafından verilen bilgiye göre, deprem sonrası yeniden inşa edilen Malatya çarşı merkezindeki iş yerlerinin teslim süreçleri sona erdi. Emlak Konut tarafından yürütülen inşaatlarda büyük bölümün hak sahiplerine teslim edildiği, ilgili kurumlara 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla uygunluk yazılarının iletildiği belirtildi. Esnafın yerleşmesiyle birlikte çarşıda ticari hayatın yavaş yavaş canlanmaya başladığı gözlemleniyor.

Esnaf ve teslim süreci:

Bazı hak sahiplerinin anahtar teslim davetlerine rağmen iş yerlerini henüz teslim almadığı, bunun arkasında ortaklık ve miras kaynaklı anlaşmazlıkların bulunduğu aktarıldı. Babacan, teslimlerin hızlanmasının çarşının eski ticari dinamizmine kavuşması açısından kritik olduğuna dikkat çekti ve hak sahiplerine sorunlarını çözerek iş yerlerini teslim almaları çağrısında bulundu. Ayrıca bürokratik işlemlerin kısaltılması için gerekli koordinasyonun sürdürüldüğü bildirildi.

Kira ve ticari hareketlilik beklentileri:

Çarşıdaki canlanmanın kira piyasasına da yansımaya başladığı, deprem sonrası ilk aylarda yükselen kiraların zamanla daha makul seviyelere gerilediği ifade edildi. Konteyner iş yerlerinin şehir genelinde kaldırılmasıyla yeni çarşıdaki doluluk oranının artmasının beklendiği vurgulandı. Babacan, mülk sahipleri, emlakçılar ve esnafın ortak anlayışla hareket etmesi halinde bölgedeki ekonominin daha hızlı toparlanacağını söyledi. Kafe, çay ocağı ve restoranlarda yeniden bir hareketlilik gözlendiği ve çarşının eski atmosferine dönme sürecinin başladığı belirtildi.

Kentsel düzenleme ve cami projeleri:

Yeni Cami çevresindeki meydan düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu, caminin yaklaşık 15-20 gündür ibadete hazır olduğu ancak çevre düzenlemeleri bitmeden açılışın gerçekleştirilmeyeceği söylendi. Soykan Parkı ile kuyumcular bölgesini birbirine bağlayacak geniş peyzajlı bir meydan projesinde sona gelindiği ve çalışmaların bir hafta ila on gün içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Açılışın Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koordineli yapılacağı belirtildi.

Söğütlü Cami inşaatında ise kubbenin yerine konduğu, minareler ve yan kubbelerin tamamlandığı aktarıldı. Projenin yalnızca ibadet alanı olmaktan öte, okuma salonları, kültür merkezi ve sosyal donatılar içeren bir külliye anlayışıyla tasarlandığı ve çalışmaların Ramazan döneminde tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Babacan ayrıca, Saray, Fuzuli, Akpınar, Yeni Cami, Vilayet, İnönü Caddesi ve eski İl Sağlık Müdürlüğü arazisini kapsayan alanda yürütülen düzenlemelerle yeni bir kent dokusunun oluşturulduğunu, tüm çalışmalar tamamlandığında Malatya'nın merkezinde yeni bir canlanma yaşanacağını vurguladı.

MALATYA ÇARŞISINDA TESLİMATLAR TAMAMLANDI NORMALLEŞME HIZLANIYOR