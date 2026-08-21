Aydın'da halk eğitim merkezlerinde yaz kursları hız kesmeden sürüyor

yaz dönemi kursları aydın genelinde devam ediyor:

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulan yaz dönemi kursları, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde hızla sürüyor. her yaştan vatandaş için düzenlenen programlar, kişisel, mesleki ve sanatsal gelişimi hedefliyor; kursiyerler yazı öğrenerek ve üreterek değerlendiriyor.

kapsam ve amaçlar:

Kurslarda sanattan zanaata, bilişimden dil eğitimlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Bu eğitimler katılımcıların yeni beceriler edinmesini sağlarken, aynı zamanda istihdam ve üretime yönelik yönelimleri destekliyor. Programlar, bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve mesleki yeterliklerini artırmayı amaçlıyor.

öğrenme ve rehberlik süreçleri:

Uygulamalı atölyeler ve teorik derslerin bir arada yürütüldüğü kurslarda kursiyerler hem bilgi hem de uygulama kazanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sürdürülen faaliyetlerde öğrenme hayat boyu devam eden bir süreç olarak ele alınıyor; edinilen bilgi ve becerilerle katılımcılar üretime katkı sunuyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşımında, öğrenme azmiyle kurslara katılan tüm kursiyerler tebrik edilirken, eğitim süreçlerinde rehberlik eden öğretmen ve yöneticilere teşekkür edildi. Merkezler, yaz dönemini verimli geçirmek isteyenlere açık olmaya devam ediyor.

AYDIN GENELİNDEKİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE HER YAŞTAN VATANDAŞA YÖNELİK DÜZENLENEN YAZ DÖNEMİ KURSLARI DEVAM EDERKEN, SANATTAN ZANAATA, BİLİŞİMDEN DİL EĞİTİMLERİNE UZANAN KURSLAR, VATANDAŞLARIN YENİ BECERİLER KAZANMASINA KATKI SAĞLIYOR.