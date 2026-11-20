Las Vegas Grand Prix'si kapıda

Formula 1 sezonu bu hafta sonu ABD'de yapılacak 21. yarışla Las Vegas'ta devam ediyor. Yarış, Nevada'daki 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları yarın TSİ 07.00'de, yarış pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

Pist geçmişi ve rekorlar

Las Vegas Grand Prix'si ilk olarak 2023'te takvimde yer aldı. Burada kaydedilen en hızlı turun sahibi, 2025 yılında attığı 1:33.365 zamanıyla Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Geçen yılki yarışın galibi de Verstappen idi; bu sezon pist performansı ve stratejiler üzerinde konuşulacak çok unsur bulunuyor.

Bu sezonun öne çıkanları

Sezon boyunca dikkat çeken sonuçlar, şampiyonluk yarışının gidişatını belirliyor. Bu sezon galibiyet dağılımı: Kimi Antonelli 9 zafer; George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris üçer zafer; Charles Leclerc ve Lewis Hamilton birer zafer elde etti. Ayrıca pilotlar klasmanında Kimi Antonelli şampiyonluğu ilan ederken, takımlar klasmanında Mercedes şampiyonluğunu garantiledi.

Pilotlar (ilk 5):

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 279 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 262 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 249 puan

Takımlar (ilk 5):

1 - Mercedes: 652 puan

2 - Ferrari: 510 puan

3 - Red Bull: 415 puan

4 - McLaren: 398 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan

Las Vegas Cadde Pisti ve hafta sonu programı, takımların strateji tercihlerini ve sürücülerin risk yönetimini sınayacak. Sıralama turlarından başlayarak pazar günü TSİ 07.00'de yapılacak yarış, sezonun geri kalanına yön verebilecek sonuçlar barındırıyor.

FORMULA 1 (ARŞİV)