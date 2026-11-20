teknik incelemenin kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 12 ilçe belediyesinin afet işleri ve risk yönetimi birimlerinde görevli yönetici ve teknik personel, İstanbul'da düzenlenen bir dizi saha ziyaretinde kurumlar arası iş birliği, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini yerinde inceledi. Program, olası afet senaryolarına karşı hazırlık kapasitesinin değerlendirilmesine ve iyi uygulamaların Kocaeli'ye aktarılmasına odaklandı.

tarihi yapıların güvenliği ve yerel uygulamalar:

Heyet, programın ilk ayağında Ayasofya-i Kebir Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret ederek, tarihi yapıların korunması ve afet risklerine karşı güvenliğinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yedikule Hisarı'ndaki inceleme, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan mirasın korunmasının afet yönetimi planlarına entegrasyonu gerekliliğini ortaya koydu.

Esenler'de gerçekleştirilen ziyaretlerde ise ilçenin afet öncesi hazırlık, müdahale ve iyileştirme sürecine dair uygulamalar incelendi. İlçede kurulu Kamera Takip Sistemi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediyenin entegrasyonu ile olayların erken tespitinde ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesinde kullanılıyor. Heyet ayrıca, restore edilerek Cemil Meriç Kütüphanesi ve Müzesi'ne dönüştürülen 114 yıllık tarihi askeri binayı da gördü.

operasyonel kapasite, akreditasyon ve iletişim:

Fatih Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapılan sunumlarda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün yapısı ve faaliyetleri aktarıldı. Belediyenin arama-kurtarma ekibi FARK'ın AFAD akreditasyon sürecini tamamladığı ve saha çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı; heyet personel uzmanlaşması ve akreditasyon süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Liman Başkanı Erol Ekmekçi ile yapılan görüşmede liman yönetimi, denetim standartları ve kıyı emniyeti konuları ele alınarak, afet durumlarında limanların kurumlar arası koordinasyondaki rolü değerlendirildi. Ekmekçi, Kocaeli'de deniz ve liman odaklı afet projelerine teknik destek sunma iradesini dile getirdi.

Avrupa Yakası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki oturumlarda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde görev dağılımı, personel ve ekipman kapasitesinin güncel tutulması ve planların uygulanabilirliği tartışıldı. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AİDES) kullanımına ve ana ile destek çözüm ortağı kurumların sisteme entegrasyonuna ilişkin uygulamalar ele alındı. Telsiz haberleşmesinde hafta içi iki saatte bir anons ve iletişim kontrolü uygulaması paylaşılarak, benzer bir uygulamanın Kocaeli'de de uygulanması değerlendirildi.

yerel deneyimlerin Kocaeli'ye aktarılması:

Güngören Belediyesinde yapılan görüşmede, afet risklerinin önceden belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları masaya yatırıldı. Burada 55 personelin görev yaptığı, 3 arama-kurtarma ekibi bulunduğu ve AFAD akreditasyon çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Heyet ayrıca sorumluluk alanında Kocaeli'nin de dahil olduğu AFAD Anadolu Birlik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Birlik Müdürlüğü görevine atanan Seyfullah Gök ile Kocaeli'de yürütülebilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Teknik inceleme programında öne çıkan başlıklar arasında risk azaltma, arama-kurtarma ekiplerinin kapasite gelişimi, AFAD akreditasyon süreçleri, teknolojik sistemlerin afet yönetiminde kullanımı ve kurumlar arası haberleşme yer aldı. Ziyaretlerde edinilen bilgi ve deneyimlerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve afet hazırlık çalışmalarına entegre edilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 12 İLÇE BELEDİYESİNİN AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ BİRİMLERİNDE GÖREVLİ YÖNETİCİ VE TEKNİK PERSONEL, İSTANBUL'DAKİ AFET KOORDİNASYON MERKEZLERİ, AFAD BİRİMLERİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.