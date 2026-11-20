Başkan vekili mahallede talepleri yerinde dinledi

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Tellidere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında mahalle muhtarıyla bir araya geldi ve mahalle sakinleriyle doğrudan görüşmeler yaptı. Muhtarlıkta yapılan buluşmada vatandaşlar, yaşadıkları sorunları, taleplerini ve önerilerini doğrudan iletme imkanı buldu.

Akkan, vatandaşlarla yürütülen samimi sohbetlerde dile getirilen konuları not aldı ve belediyenin yürüttüğü çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulundu. Görüş alışverişinde özellikle altyapı ihtiyaçları, yol ve temizlik gibi yerel hizmet talepleri öne çıktı.

Saha çalışması ve muhtar iş birliğinin önemi:

Başkan Vekili Akkan, mahalle ihtiyaçlarının tespitinde muhtarlarla kurulan iş birliğinin kritik olduğuna dikkat çekti. Tellidere Mahalle Muhtarı Cemile Girici ile yapılan görüşmede, mahalledeki önceliklerin saha ziyaretleriyle daha sağlıklı belirlendiği vurgulandı.

Bu yaklaşımın, hizmet planlamasında önceliklerin yerelde belirlenmesine ve hızlı çözüm üretimine katkı sağladığı belirtildi. Akkan, vatandaşların taleplerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini ve geri bildirimlerin çözüme dönüştürülmesinin önemini ifade etti.

Esnafa ziyaret ve eşit hizmet mesajı:

Muhtarlık ziyaretinin ardından Başkan Vekili Akkan, mahalle esnafını da ziyaret ederek onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafla yapılan sohbetlerde işletmelerin beklentileri ve mahalleye yönelik öneriler dinlendi.

Akkan, Seyhan'ın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaşacaklarını belirterek, 'Her mahallemizde hemşerilerimizle buluşacağız' sözünü vurguladı. Bu söz, belediyenin yerinde tespit ve ortak akılla çözüm üretme yaklaşımını özetledi.

Muhtardan teşekkür ve doğrudan iletişimin değerine vurgu

Tellidere Mahalle Muhtarı Cemile Girici, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Başkan Vekili Akkan'a teşekkür etti. Girici, mahalle sakinlerinin taleplerinin yerinde dinlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek doğrudan iletişimin mahalle düzeyinde güven ve etkin çözüm sağladığını belirtti.

Akkan'ın ziyaretleri, mahallelerdeki önceliklerin tespit edilmesi ve belediye hizmetlerinin sahaya uygun şekilde planlanması açısından sürdürülecek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, TELLİDERE MAHALLESİ’NDE MUHTAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDEKİ SORUN, TALEP VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEDİ.