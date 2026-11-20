Bilim Kadınları İçin programıyla ALS araştırmalarına yeni bir adım

L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürütülen Bilim Kadınları İçin Programı’nın 24. yılında desteklenen projelerden biri, ALS tedavisinde yeni yaklaşımlar sunma potansiyeli taşıyor. Programla bu yıl dört araştırmacının çalışmaları desteklenirken, Türkiye'de desteklenen bilim kadını sayısı 132 oldu.

Hedeflenen mekanizma:

Projenin sorumlusu Doç. Dr. Belgin Sever (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı), Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının bazı türlerinde sinir hücrelerine zarar veren süreçleri hedefliyor. Çalışma, özellikle hücre içinde birikerek toksik etki gösteren mutant SOD1 proteinini merkeze alıyor. Bu protein birikiminin yol açtığı zararlı süreçlerin azaltılması, sinir hücrelerinin korunmasına katkı sağlayabilecek potansiyel bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Çalışma aşamaları:

Projede öncelikle, mevcut tedavilerde kullanılan moleküllerin kimyasal yapılarından yararlanılarak çok sayıda yeni molekül bilgisayar ortamında tasarlanacak. Bu sanal tarama ve modelleme aşaması, moleküllerin mutant SOD1 ile etkileşim potansiyelini ve ilaç adaylarına uygunluk kriterlerini ön elemeden geçiriyor. Bilgisayar analizlerinde öne çıkan moleküller daha sonra laboratuvarda sentezlenerek üretilecek.

Laboratuvar aşamasında sentezlenen bileşikler, ALS hücre modelleri üzerinde test edilerek etkinlik ve güvenlik profilleri değerlendirilecek. Projenin hedefi, sadece potansiyel ilaç adayları üretmek değil; aynı zamanda mutant SOD1 kaynaklı zararlı süreçlerin mekanistik olarak daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak.

Çalışmanın sonuçları, ALS'nin temel mekanizmalarına ilişkin bilimsel bilgi birikimini artırmayı ve gelecekteki tedavi geliştirme çabalarına yol göstermeyi amaçlıyor. Araştırma, sınırlı tedavi seçeneği bulunan ALS alanında yeni stratejilerin ortaya konmasına zemin hazırlayabilir.

L'Oréal Türkiye, program kapsamında bilimin ve kadın araştırmacıların toplumdaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyerek 24 yıldır bu desteği sürdürüyor. Bu proje de, kadın bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen, hastalık odaklı temel ve uygulamalı araştırma adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL TÜRKİYE, UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ "BİLİM KADINLARI İÇİN" PROGRAMI’NIN 24’ÜNCÜ YILINDA DÖRT BİLİM KADINININ ARAŞTIRMASINA DESTEK VERİYOR. DESTEKLENEN İSİMLERDEN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. BELGİN SEVER, ALS’NİN BAZI TÜRLERİNDE SİNİR HÜCRELERİNE ZARAR VEREN SÜREÇLERİ HEDEFLEYEN YENİ İLAÇ ADAYLARI GELİŞTİRİYOR.