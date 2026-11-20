Yayladan dönüş manzaraları:

Doğu Karadeniz'de karların düşmesiyle birlikte yaylalardan sahil kesimlerine doğru başlayan göç hareketliliği sürüyor. Çaykara ilçesine bağlı Sultanmurat Yaylası'nda yaz sezonunu tamamlayan besiciler, hayvanlarıyla birlikte kışlaklarına dönmek üzere yola çıktı.

Çobanlar eşliğinde ilerleyen 150 koyunluk sürü, Çaykara-Of karayolunun 4. kilometresinde objektiflere yansıdı. Karayolu kenarından düzenli ve kontrollü şekilde ilerleyen sürü, bölgeden geçen sürücülere ve vatandaşlara yörenin köklü yayla kültürünü hatırlatan görüntüler sundu.

göçün kültürel ve trafik boyutu:

Göç sürecinde çobanlar, hayvanların yola yayılmaması için yoğun çaba gösterdi; güzergahı kullanan sürücüler de hızlarını düşürerek dikkatli geçti. Bu tür geçişler, hem yerel yaşamın sürekliliğini hem de mevsimsel ritimlerin trafikle çakıştığı anları ortaya koyuyor.

Sürünün kilometrelerce süren yolculuğunun ardından Of ilçesindeki yerleşim alanlarına ulaşacağı öğrenildi; görüntüler, bölgedeki mevsimsel hayvancılık faaliyetlerinin ve yayla göçünün günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNDE BULUNAN SULTANMURAT YAYLASI’NDAN DÖNÜŞE GEÇEN 150 KOYUNLUK SÜRÜ, ÇAYKARA-OF KARAYOLU ÜZERİNDEN KIŞLAKLARINA DÖNÜYOR.