Tarihi türbe modern yapının gölgesinde

Sarıyer Merkez Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan Sarı Er Türbesi, üzerindeki üç katlı apartmanla dikkat çekiyor. Türbe, apartmanın zemin katında dışarıdan cam bölme ile ayrılmış alanda muhafaza ediliyor; yapı havadan da görüntülendiğinde görüntüyle ilk kez karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tarihi ve konumsal bilgiler:

Sokak seviyesinde, camlı bölümden içi net görülebilen türbenin mezar taşında 1453 tarihi yer alıyor. Yerel anlatılara göre Sarı Er, İstanbul'un fethine katıldığı rivayet edilen bir Osmanlı askeri ve halk dervişi olarak biliniyor. Türbenin bulunduğu semt, bu eser nedeniyle ilçeye adını vermesiyle de öne çıkıyor.

Mahalle sakinlerinin tepkileri:

Yapının tarihi ve manevi değeri bulunduğunu belirten bazı mahalle sakinleri, türbenin hemen üzerinde bir konut bulunmasına tepki gösteriyor. Pervin Sarıbulut şunları söyledi: " Türbenin üstünde bir yapının olmasının doğru olmadığını ifade ederek, " Türbenin üstünde ev olması bence iyi değil. Zaten bu çok eskilerden Sarı Er diye biliniyor. Sarıyer’de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum. Çok eski senelerden beri var bu. Herhangi bir çalışma olmadı. Ev olması sakıncalı bence. Başlı başına böyle bir çevrilse. Kim temizliyor onu da bilmiyorum arada temizliyorlarmış ama hiç görmedim. Geçen gün paralar doluydu şu an yok"

Benzer şekilde Sevim Ülven de türbenin etrafının boş olması gerektiğini vurguladı: "Çocukluğum burada geçti. Asker değil, boş diye duydum. Böyle türbenin üzerinde bina olması doğru değil. Eğer bunda biri varsa içinde günah. Ben 77 yaşında kadınım çocukluğumdan beri burada. 70 senedir burada. Senelerdir böyle millet alıştı. Yeni olan bir şey değil. Şimdi türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım değil mi? Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba’ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba’ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor. Ama için dolumu boş mu bilmiyorum. Bir asker yatıyor diyorlar"

Türbenin zemin katındaki cam bölmeden net görülebilmesi, yapının hem korunduğu hem de üzerindeki konut nedeniyle tartışma yarattığını ortaya koyuyor. Mahalle sakinleri, türbenin çevresinin düzenlenmesi ve korunması gerektiğini dile getiriyor.

İlk kez görenler hayrete düşüyor: Türbenin üzerinde üç katlı apartman yükseliyor