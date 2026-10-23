Aydın’da hizmet sürelerini tamamlayan personel memuriyete yeminle geçti

yemin töreni ve atama süreci:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memur kadrolarına geçirildi. Kurum içindeki değerlendirme ve hizmet sürelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen atama süreciyle personelin statü değişikliği resmiyet kazandı.

Törende personel, Türk Bayrağı önünde yemin ederek yeni statüleriyle kamu hizmetine devam edeceklerini ilan etti. Yemin töreni, personelin meslek hayatında yeni bir döneme başladığını ve kamu hizmetindeki rollerinin memur sıfatıyla devam edeceğini simgeledi.

görev ve beklentiler:

Atamayla birlikte personel, memuriyetle gelen hak ve yükümlülükler çerçevesinde görevlerine devam edecek. Bu geçiş, hem çalışanlar için mesleki istikrar sağlarken hem de kurumun hizmet sürekliliğini destekleyecek nitelikte değerlendirildi.

İl Müdürü Serhat Yığmatepe, hizmet sürelerini tamamlayarak memur kadrolarına atanan personeli tebrik etti ve "millete hizmet yolunda üstlendikleri görevlerde başarı" diledi. Yetkililer, atamanın hem bireyler hem de kurum için hayırlı olmasını temenni etti.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE HİZMET SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL, DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNİN ARDINDAN MEMUR KADROLARINA ATANDI.