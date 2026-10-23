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Hakkari'de yatırımların ağırlığı: 260 projeyle 70,4 milyar liralık seferberlik

Hakkari'de 2026 3. dönem verilerinde 260 projeyle toplam yatırım bedeli 70,4 milyar TL'yi aştı; harcama oranı %49,57, nakdi %20,33, fiziki %50,94.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hakkari'de yatırımların ağırlığı: 260 projeyle 70,4 milyar liralık seferberlik

valilik toplantısında yatırımların genel görünümü:

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentin yatırım profili ayrıntılı şekilde ele alındı. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) kayıtlarına göre kentte izlenen 260 proje için toplam proje bedelinin 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 TL olduğu belirtildi.

önceki harcamalar ve yıl ödeneği:

Toplam proje portföyünde, önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 9 milyar 313 milyon 110 bin 960 TL olarak kaydedildi. 2026 yılı için tahsis edilen toplam ödenek 10 milyar 90 milyon 827 bin 370 TL iken, yıl içinde kullanılan tutar 5 milyar 2 milyon 45 bin 739 TL oldu. Bu veriler ışığında toplam harcama oranı yüzde 49,57 olarak hesaplandı.

nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları:

Projelerin gerçekleşme detaylarında nakdi gerçekleşme oranı yüzde 20,33, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 50,94 seviyesinde bulundu. Toplantıda yatırım izlemesi, sosyoekonomik gelişmelerin takibi ve koordinasyon çalışmaları ele alınırken, mevcut gecikmeler ve çözüm önerileri üzerine istişareler yapıldı.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya koordinasyon kurulu üyeleri katıldı; gündemdeki önceliklerin, izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bütçe kullanımının hızlandırılmasına yönelik adımların atılması olduğu vurgulandı.

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN BAŞKANLIĞINDA 2026 YILI 4. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI...

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN BAŞKANLIĞINDA 2026 YILI 4. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI. KENTTE TOPLAM BEDELİ 70,4 MİLYAR TL’Yİ AŞAN 260 PROJENİN YATIRIM VE GERÇEKLEŞME ORANLARI DEĞERLENDİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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