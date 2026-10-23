Dolar 49,7339 +0,03%
Euro 55,7400 -0,02%
Bist 10.929,41 -2,59%
Altın Gram 6.459,72 -0,50%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,86 +1,10%
--°

göz ardı edilen leke ve benler cilt kanseri habercisi olabilir

Yeni çıkan veya değişen leke ve benler cilt kanseri belirtisi olabilir; uzmanlar güneşten korunma ve dermatolog muayenesinin önemine dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

göz ardı edilen leke ve benler cilt kanseri habercisi olabilir

Ciltteki leke ve ben değişimleri ihmal edilmemeli

Bahçelievler Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Çağla Dila Durmuş, leke ve benlerdeki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Durmuş, benlerimize dikkat etmeliyiz uyarısını yaparak yeni çıkan veya şekil değiştiren lezyonların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bazı cilt kanserleri hiç semptom vermeyebildiği için vücudu tanımanın ve düzenli kontrolün önemine işaret etti.

hangi değişiklikler önem taşıyor:

Uzmanlar, değerlendirilecek temel kriterler arasında benlerin asimetri göstermesi, renk değişimi, çap büyümesi, düzensizleşme ile kanama veya kaşıntı başlamasının bulunduğunu aktarıyor. Ancak bu belirtiler her zaman görülmeyebilir; bu nedenle vücutta yeni çıkan veya var olan bir benin büyümesi ya da görünümünün değişmesi mutlaka takip edilmeli ve gerekirse dermatoloğa gösterilmelidir.

risk faktörleri ve sürpriz bölgeler:

Durmuş, cilt kanseri riskini artıran etkenler olarak güneş yanıkları, uzun süreli güneşe maruziyet, solaryum kullanımı ve genetik yatkınlığı sıraladı. Özellikle açık tenli, renkli gözlü, çilleri olan kişiler, çocuklukta güneş yanığı geçirmiş olanlar, açık alanda çalışanlar ve kendisinde veya ailesinde melanom öyküsü olanlar düzenli dermatolog muayenesine gitmelidir. Ayrıca halk arasında sıkça yanlış bilinen bir nokta olarak cilt kanserlerinin yalnızca güneşe maruz kalan alanlarda çıkmadığı; tırnak altı, ayak tabanı, parmak araları ve ağız içi gibi bölgelerde de lezyonlar görülebileceği belirtildi. Tek tırnaktaki koyu çizgilenme genişliyorsa dermatolog muayenesi özellikle öneriliyor.

ne yapılmalı, ne yapılmamalı:

Dr. Durmuş, benleri veya lezyonları kendinin ya da hekim olmayan kişiler aracılığıyla çıkarmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirtti. Evde müdahale etmek enfeksiyon, kalıcı iz ve eğer lezyon cilt kanseriyse tanının gecikmesine yol açabilir. Önce dermatolog muayenesi yapılmalı, gerekirse dermoskopide şüpheli bulgu görüldüğünde cilt biyopsisi ile patolojik inceleme yapılmalıdır. Tanının derinliği ve genişliğine göre tedavi planlanır; erken evrede yakalanan birçok cilt kanserinde sadece cerrahi çıkarma yeterli olurken, lenf bezi veya başka organ tutulumu varsa tedavi komplike hale gelebilir.

Korunma açısından Durmuş, güneşten korunmanın kritik olduğunu, özellikle ultraviyole A ve B ye karşı koruyacak güneş kremi kullanılmasını ve yaz kış fark etmeksizin ürün kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca bilinmeyen içerikte madde sürmenin tanıyı geciktirebileceği, lezyonun cilt altında ilerleyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar uyardı: &quot;Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir&quot;

Uzmanlar uyardı: "Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi
images

Yenidoğan 17 günlük bebek koordineli müdahale ile sağlığına kavuştu
images

Erzurum'da gıda güvenliğine sıkı takip: bir haftada 301 denetim
images

Basının uyarısı yöneticilerin yolunu düzeltir: Beşikci'den gazetecilere teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı