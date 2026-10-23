göz ardı edilen leke ve benler cilt kanseri habercisi olabilir

Ciltteki leke ve ben değişimleri ihmal edilmemeli

Bahçelievler Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Çağla Dila Durmuş, leke ve benlerdeki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Durmuş, benlerimize dikkat etmeliyiz uyarısını yaparak yeni çıkan veya şekil değiştiren lezyonların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bazı cilt kanserleri hiç semptom vermeyebildiği için vücudu tanımanın ve düzenli kontrolün önemine işaret etti.

hangi değişiklikler önem taşıyor:

Uzmanlar, değerlendirilecek temel kriterler arasında benlerin asimetri göstermesi, renk değişimi, çap büyümesi, düzensizleşme ile kanama veya kaşıntı başlamasının bulunduğunu aktarıyor. Ancak bu belirtiler her zaman görülmeyebilir; bu nedenle vücutta yeni çıkan veya var olan bir benin büyümesi ya da görünümünün değişmesi mutlaka takip edilmeli ve gerekirse dermatoloğa gösterilmelidir.

risk faktörleri ve sürpriz bölgeler:

Durmuş, cilt kanseri riskini artıran etkenler olarak güneş yanıkları, uzun süreli güneşe maruziyet, solaryum kullanımı ve genetik yatkınlığı sıraladı. Özellikle açık tenli, renkli gözlü, çilleri olan kişiler, çocuklukta güneş yanığı geçirmiş olanlar, açık alanda çalışanlar ve kendisinde veya ailesinde melanom öyküsü olanlar düzenli dermatolog muayenesine gitmelidir. Ayrıca halk arasında sıkça yanlış bilinen bir nokta olarak cilt kanserlerinin yalnızca güneşe maruz kalan alanlarda çıkmadığı; tırnak altı, ayak tabanı, parmak araları ve ağız içi gibi bölgelerde de lezyonlar görülebileceği belirtildi. Tek tırnaktaki koyu çizgilenme genişliyorsa dermatolog muayenesi özellikle öneriliyor.

ne yapılmalı, ne yapılmamalı:

Dr. Durmuş, benleri veya lezyonları kendinin ya da hekim olmayan kişiler aracılığıyla çıkarmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirtti. Evde müdahale etmek enfeksiyon, kalıcı iz ve eğer lezyon cilt kanseriyse tanının gecikmesine yol açabilir. Önce dermatolog muayenesi yapılmalı, gerekirse dermoskopide şüpheli bulgu görüldüğünde cilt biyopsisi ile patolojik inceleme yapılmalıdır. Tanının derinliği ve genişliğine göre tedavi planlanır; erken evrede yakalanan birçok cilt kanserinde sadece cerrahi çıkarma yeterli olurken, lenf bezi veya başka organ tutulumu varsa tedavi komplike hale gelebilir.

Korunma açısından Durmuş, güneşten korunmanın kritik olduğunu, özellikle ultraviyole A ve B ye karşı koruyacak güneş kremi kullanılmasını ve yaz kış fark etmeksizin ürün kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca bilinmeyen içerikte madde sürmenin tanıyı geciktirebileceği, lezyonun cilt altında ilerleyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar uyardı: "Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir"