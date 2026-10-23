Dolar 49,7339 +0,03%
Euro 55,7400 -0,02%
Bist 10.929,41 -2,59%
Altın Gram 6.459,40 -0,51%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,86 +1,10%
--°

Dünyanın amatör golfçüleri Belek'te buluşuyor

Turkish Airlines World Golf Cup Grand Final 22-28 Kasım 2026'da Belek'te Gloria Golf Club'ta yapılacak; 84 ülkeden elemeyi geçen amatörler yarışacak.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Dünyanın amatör golfçüleri Belek'te buluşuyor

Turkish Airlines World Golf Cup Grand Final Belek'te

Türk Hava Yolları tarafından 2013'te başlatılan Turkish Airlines World Golf Cupun Grand Finali, 22-28 Kasım 2026 tarihlerinde Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde Belek'te gerçekleşecek. Organizasyon, sezon boyunca yapılan elemelerle belirlenen amatör golfçüleri bir araya getirerek uluslararası bir platform sunuyor.

turnuvanın kapsamı:

2026 sezonu kapsamında organizasyon, 84 ülkede düzenlenecek 130'dan fazla etkinlikte 10 binin üzerinde golfçüyü sahaya çıkarmayı hedefliyor. Sezon boyunca gerçekleştirilen eleme turnuvalarında başarılı olan sporcular, final mücadelesi için Gloria Golf Clubta şampiyonluk yarışına katılacak. Turnuva amatör sporculara uluslararası deneyim ve rekabet imkânı sağlıyor.

ev sahibi yorumu:

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, organizasyonun finaline ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Gloria Golf Club olarak uluslararası golf organizasyonlarını Belek’te ağırlamayı, Türkiye’nin ve bölgemizin golf turizmindeki konumuna katkı sağlayan önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu değerli organizasyonun dünyanın farklı ülkelerinden golfçüleri Belek’te buluşturacak olması bizim için ayrıca gurur verici". Bu açıklama, Belek'in golf turizmi açısından bölgesel öneminin tekrar altını çizdi.

Finale kalan amatörler, Gloria Golf Club zorlu parkurunda kupayı kazanmak için yarışırken, organizasyonun uluslararası katılımı ve yerel paydaşlarla iş birliği Türkiye'nin golf turizmi profiline katkı sağlamayı sürdürecek.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN AMATÖR GOLFÇÜLERİ BİR ARAYA GETİREN TURKİSH AİRLİNES WORLD GOLF CUP...

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN AMATÖR GOLFÇÜLERİ BİR ARAYA GETİREN TURKİSH AİRLİNES WORLD GOLF CUP GRAND FİNAL, 22-28 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GLORİA HOTELS & RESORTS EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ligler başlarken tavşanlı’da stadyum ve semt sahalarında güvenlik kararı alındı
images

Kayseri'de atletizme yeni yol haritası belirlendi
images

Ağırnas’ta harita ve pusula savaşı: Kayseri okul sporları sezonu açıldı
images

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı