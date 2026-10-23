Dünyanın amatör golfçüleri Belek'te buluşuyor

Turkish Airlines World Golf Cup Grand Final Belek'te

Türk Hava Yolları tarafından 2013'te başlatılan Turkish Airlines World Golf Cupun Grand Finali, 22-28 Kasım 2026 tarihlerinde Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde Belek'te gerçekleşecek. Organizasyon, sezon boyunca yapılan elemelerle belirlenen amatör golfçüleri bir araya getirerek uluslararası bir platform sunuyor.

turnuvanın kapsamı:

2026 sezonu kapsamında organizasyon, 84 ülkede düzenlenecek 130'dan fazla etkinlikte 10 binin üzerinde golfçüyü sahaya çıkarmayı hedefliyor. Sezon boyunca gerçekleştirilen eleme turnuvalarında başarılı olan sporcular, final mücadelesi için Gloria Golf Clubta şampiyonluk yarışına katılacak. Turnuva amatör sporculara uluslararası deneyim ve rekabet imkânı sağlıyor.

ev sahibi yorumu:

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, organizasyonun finaline ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Gloria Golf Club olarak uluslararası golf organizasyonlarını Belek’te ağırlamayı, Türkiye’nin ve bölgemizin golf turizmindeki konumuna katkı sağlayan önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu değerli organizasyonun dünyanın farklı ülkelerinden golfçüleri Belek’te buluşturacak olması bizim için ayrıca gurur verici". Bu açıklama, Belek'in golf turizmi açısından bölgesel öneminin tekrar altını çizdi.

Finale kalan amatörler, Gloria Golf Club zorlu parkurunda kupayı kazanmak için yarışırken, organizasyonun uluslararası katılımı ve yerel paydaşlarla iş birliği Türkiye'nin golf turizmi profiline katkı sağlamayı sürdürecek.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN AMATÖR GOLFÇÜLERİ BİR ARAYA GETİREN TURKİSH AİRLİNES WORLD GOLF CUP GRAND FİNAL, 22-28 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GLORİA HOTELS & RESORTS EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK.