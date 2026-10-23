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Yunusemre’de evde seans imkânı da sunan ücretsiz konuşma terapisi

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle Sağlık Merkezi ve evde seanslarla çocuk ve yetişkinlere ücretsiz konuşma ve dil terapisi sağlıyor; başvurular 444 62 09.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yunusemre’de evde seans imkânı da sunan ücretsiz konuşma terapisi

Yunusemre belediyesinden ücretsiz konuşma ve dil terapisi hizmeti

Yunusemre Belediyesi, özel merkezlerde yüksek maliyetle sunulan dil ve konuşma terapisi hizmetini vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıyor. Yenimahalle Sağlık Merkezi'nde yürütülen program çerçevesinde çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenli seanslar yapılırken, merkeze gelemeyenler için evde terapi imkânı da sağlandı.

Hizmetin kapsamı:

Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Konuşma ve Dil Terapisti Buse Nur Sipahi tarafından verilen destek, dil ve konuşma gelişiminde desteğe ihtiyaç duyan tüm yaş gruplarını kapsıyor. Belediye, hizmetin ücretsiz olmasının ekonomik olarak büyük bir yükü ortadan kaldırdığını, özellikle özel merkezlere kıyasla daha fazla seans imkânı sunmasının aileler için önemli olduğunu vurguluyor.

Programdan yararlanan hasta yakınları da memnuniyetlerini dile getirdi. Ücretsiz terapi sayesinde aile bütçesine katkı sağlandığını belirtenler, belediyenin başvurulara hızlı yanıt vermesinin ve sürecin takip edilmesinin tedavinin etkinliğini artırdığını söyledi. Sultan Eşbah’ın eşi Ali Eşbah, hizmetten memnun olduklarını ifade ederek konuşma konusunda destek arayanların belediyeye başvurmasını tavsiye etti.

Evde terapi ve başvuru:

Konuşma ve Dil Terapisti Buse Nur Sipahi, yaşlılık, felç ve benzeri nedenlerle sağlık merkezine gelemeyen hastalar için başlatılan evde terapi seanslarının hedef kitlesini genişlettiğini belirtti. Bu uygulama ile erişim zorluğu yaşayan vatandaşlara doğrudan hizmet götürülerek daha fazla kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine maddi kaygı taşımadan ulaşabilmelerinin önemine işaret etti. Balaban, özel merkezlerde yüksek ücretler karşılığı alınabilen dil ve konuşma terapisi hizmetinin belediye tarafından ücretsiz sunulduğunu, merkeze gelemeyenler için evde terapi hizmetinin de başlatıldığını söyledi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, bilgi almak ve randevu oluşturmak için Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. Başvuru ve bilgi için telefon: 444 62 09.

Hizmetten olumlu sonuç aldıklarını belirten Nazike Yenen, annesinin konuşmasında gelişme kaydedildiğini, seansların ücretsiz ve ulaşılabilir olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek Başkan Semih Balaban'a teşekkür etti.

ÜCRETSİZ TERAPİ HİZMETİNDEN YARARLANAN SULTAN EŞBAH’IN EŞİ ALİ EŞBAH, SUNULAN HİZMETTEN MEMNUN...

ÜCRETSİZ TERAPİ HİZMETİNDEN YARARLANAN SULTAN EŞBAH’IN EŞİ ALİ EŞBAH, SUNULAN HİZMETTEN MEMNUN OLDUKLARINI BELİRTEREK KONUŞMA KONUSUNDA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞLARA BELEDİYEYE BAŞVURMALARI TAVSİYESİNDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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