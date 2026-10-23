Gençler Tavas'ta körüklü çizmenin izini sürüp ustaya çırak arıyor

Öğrenciler yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelen zanaatı belgeledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, unutulmaya yüz tutan geleneksel meslekleri yaşatma hedefiyle başlattıkları projede ilk adımı attı. Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız öncülüğünde bir araya gelen ekip, Genç Zanaatkârlar kulübü çatısı altında kurdukları Mirasın Bekçileri takımıyla Tavas ilçesine giderek körüklü çizme üretimini sürdüren son ustayı ziyaret etti.

Çalışmanın amacı ve ekip:

Takım kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu ile birlikte Zeynep Dila Karaca, Aysima Durna, Elif Aydın ve Cemile Sude Arslan'dan oluşan ekip, projenin amacını kültürel mirası belgelemek ve bu zanaata yeni çıraklar kazandırmak olarak özetliyor. Öğrenciler, yalnızca üretim süreçlerini öğrenmekle kalmayıp, ustaların bilgi ve deneyimlerini kayıt altına alıp gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Atölye ziyareti ve kayıt çalışması:

Tavas'ta körüklü çizme imalatçısı Mehmet Çiyancı'nın atölyesine giden ekip, üretimin tüm aşamalarını yerinde gördü. Usta, deri seçimi, kalıp hazırlığı, dikiş ve montaj gibi süreçleri adım adım anlattı; öğrenciler ise bu anlatımı fotoğraf ve video ile belgeledi. Çekimler sırasında ustanın kullandığı malzemeler, çalışma yöntemleri ve üretimin incelikleri ayrıntılı şekilde kayda geçirildi.

Ziyaret esnasında yapılan görüşmelerde, üretimin sürdürülebilirliği için en önemli sorunlardan birinin yeni çırakların yetişmemesi olduğu vurgulandı. Gençler, ustanın aktardığı bilgileri yalnızca bugüne değil, ilerleyen yıllarda mesleğe ilgi duyanlara kaynak olacak biçimde saklamayı amaçlıyor.

Çırak sorunu ve yerel çözüm önerileri:

Takım kaptanı Şakiroğlu, çalışmanın en önemli hedeflerinden birinin ustalarla gençleri buluşturmak olduğunu belirtti. İlk adımı kendi okuluyla atacaklarını söyleyen Şakiroğlu, Genç Zanaatkârlar kulübü aracılığıyla körüklü çizme yapımını öğrencilere tanıtacaklarını ve el becerisi gösteren gençleri ustayla bir araya getirerek çıraklık imkanları yaratmayı planladıklarını ifade etti.

Öğrenciler, çırak problemine çözüm üretmenin yalnızca mesleğin sürekliliği için değil, kültürel mirasın canlı tutulması açısından da hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda hem saha çalışmaları hem de okul içi atölye faaliyetleriyle mesleğe ilgi çekmeyi hedefliyorlar.

Dijital tanıtım ve atölyeye erişim:

Projenin kapsamı, kayıt altına almakla sınırlı kalmıyor; öğrenciler ustanın atölyesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için dijital mecraları kullanacak. Şakiroğlu, atölyenin ana yoldan uzak bir konumda olduğunu ve bu durumun ustaya ulaşmayı zorlaştırdığını belirterek, çözüm olarak sosyal medya hesapları oluşturacaklarını söyledi. Planlanan hesaplardan biri @tavas_koruklu_cizme adıyla paylaşım yapacak.

Hazırlanan fotoğraf ve video içerikleri, hem körüklü çizme üretiminin tanıtılmasına hem de mesleğe ilişkin bilgilerin korunmasına katkı sağlayacak. Öğrenciler, bu materyallerin hem yerel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgi uyandırmasını amaçlıyorlar.

Özetle, proje gençlerin araştırma odaklı yaklaşımıyla geleneksel bir zanaatı belgelemeyi, ustanın emeğini görünür kılmayı ve mesleğe yeni çıraklar kazandırmayı hedefliyor. Öğrenciler, kaynak oluşturacak kayıtların gelecekte benzer çalışmalara ışık tutmasını bekliyor ve ev sahipliği için Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorlar.

DENİZLİ’DE HATİPZADE VELİ BAŞER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BULUNAN GELENEKSEL MESLEKLERİ YAŞATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ. ELİF BEGÜM ŞAKİROĞLU KAPTANLIĞINDAKİ "MİRASIN BEKÇİLERİ" TAKIMI, TAVAS’TA KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİNİ SÜRDÜREN SON USTA MEHMET ÇİYANCI’NIN KAPISINI ÇALDI. GENÇLERİN HEDEFİNDE HEM BU MESLEĞE YENİ ÇIRAKLAR KAZANDIRMAK HEM DE KÜLTÜREL MİRASI DÜNYAYA TANITMAK VAR.