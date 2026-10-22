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Aydın'da insan kaçakçılığı operasyonunda dört kişi tutuklandı

Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, lastik bottaki 14 düzensiz göçmenle bağlantılı 1 yabancı uyruklu ile 3 organizatör tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da insan kaçakçılığı operasyonunda dört kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Aslanburnu açıklarında lastik bot içinde yakalanan 14 düzensiz göçmen olayı soruşturuldu. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyon ve tutuklamalar:

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, organizatör oldukları tespit edilen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahıslar için Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan arama ve yakalama işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adli süreç:

Olayla ilgili ilk yakalanan yabancı uyruklu şahıs için de idari ve adli işlemler tamamlanıp, kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkili birimler soruşturmayı sürdürürken, ele geçen deliller ve ifadeler doğrultusunda operasyonun genişletilebileceği bildirildi.

KUŞADASI’NDA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

KUŞADASI’NDA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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