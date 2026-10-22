Bayrampaşa'da sahte parfüm atölyelerine baskın: 120 bin 115 ürün ele geçirildi

Operasyonun gelişimi:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da sahte parfüm imal edilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlattıkları istihbari çalışma ve fiziki takip sonucunda iki adreste üretim yapıldığı tespit etti. Erişilen deliller ve yapılan teknik takipler sonrasında ekipler, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin ve tüketicilerin sağlığının zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla operasyon kararı aldı.

Baskın, planlandığı şekilde 21 Ekim 2026 tarihinde iki adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, üretim süreçlerinin organize edildiği atölyeler detaylı şekilde incelendi ve elde edilen kanıtlar kayıt altına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Operasyonda ele geçirilenler arasında piyasa değeri 350 milyon TL olarak değerlendirilen 120.115 adet dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm bulundu. Ayrıca, imalatta kullanılan 11.680 litre etil alkol, 489.450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56.864 adet boş parfüm şişesi ve 9.664 adet boş parfüm kutusu ele geçirildi.

Makineler ve ham maddeler de operasyonla birlikte ele geçirildi: 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet kapaklama makinesi, 1 adet jelatinleme makinesi ve 1 adet damıtma makinesi kayıtlara geçti.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma yetkilileri, ele geçirilen ürünlerin tespiti ile birlikte satışa çıkmadan piyasadan kaldırıldığını ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Jandarma kaynakları, sahte ürün üretiminin hem ekonomik suç hem de halk sağlığı riski barındırdığını vurgulayarak benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER