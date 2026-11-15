Aydın'da kadın kooperatiflerine üretim, hijyen ve haklar odaklı eğitim verildi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim programı, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. Program, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü çerçevesinde planlandı.

İçerik ve verilen eğitimler:

Eğitimlerde katılımcılara gıda hijyeni ve ambalajlama konularında uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Çiğdem Kurt tarafından üretim süreçlerinde uyulması gereken hijyen standartları, uygun ambalajlama teknikleri ve ürünlerin güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik pratik öneriler paylaşıldı. Bu bölüm, kooperatiflerin üretim kalitesini yükseltmeye ve tedarik zincirinde rekabet gücünü artırmaya odaklandı.

Haklar, şiddetle mücadele ve hukuki bilgilendirme:

Programın sosyal boyutunda ise katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele ve hukuki haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) biriminden Hicran Çete ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Hukuk Birimi’nden Avukat Züleyha Vardarlı kadınların yasal hakları, başvuru süreçleri ve destek mekanizmaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim oturumlarında ayrıca kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve kadınların ekonomik ile sosyal hayatta daha etkin rol almasına yönelik stratejiler tartışıldı. Katılımcıların deneyimleriyle şekillenen oturumlar, uygulamaya geçirilebilir öneriler üretmeyi hedefledi.

Gerçekleştirilen programlarla amaç, kadın kooperatiflerinin bilgi düzeyini ve kurumsal kapasitesini artırarak üretim faaliyetlerini desteklemek ve kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini yükseltmektir. Eğitimlerin devamı ve benzer programların yaygınlaştırılması, kooperatiflerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA KADIN KOOPERATİFLERİNİN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GIDA HİJYENİ, AMBALAJLAMA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE KADINLARIN HUKUKİ HAKLARI ELE ALINDI.