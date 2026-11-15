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Konya'da kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya Selçuklu'da çıkan kavgada sırtı ve kolundan bıçaklanan 17 yaşındaki Muhammed Kayra Ziya Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta çıkan kavgada, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Güven, sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Yaralı halde kaçıp bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığıldı. Komşular ve iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güven, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

tedavi süreci ve ölüm:

Hastanede tedavi altına alınan Güven'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen yaralanmanın ağır olduğu ve tedavi sürecinde olumlu sonuç alınamadığı bildirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet müdürlüğünün başlattığı tahkikatın sürdüğü, olayın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, delil toplama ve tanık ifadelerinin alınması gibi adımlarla olayı aydınlatmaya çalışırken, soruşturmanın ilerlemesine bağlı olarak yeni bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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