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Lise gençleri Bolvadin'de mehteranla kültürel mirası canlandırıyor

Bolvadin'de TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan lise mehteran takımı, cumartesi provalarında öğrenci katılımıyla kültürel mirası yaşatıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Lise gençleri Bolvadin'de mehteranla kültürel mirası canlandırıyor

Bolvadin'de lise öğrencileri mehteran provasını sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan mehteran takımı hafta sonu yapılan prova çalışmalarına devam etti. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan ekip, cumartesi günü okulda bir araya gelerek düzenli çalışmalar yaptı.

prova ve ziyaret:

Prova çalışmalarını yerinde inceleyen Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerle sohbet ederek onlara çikolata ikramında bulundu. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu. Öğrencilerin disiplinli çalışması, takımdaki ortak ritim ve marşların hazırlanışı gözlemlendi.

eğitimde kültürel miras vurgusu:

Prova sonrası açıklama yapan Mehmet Ali Keleş, 'Eğitimde akademik başarı kadar sanatın, kültürün ve değerlerimizin yaşatılmasına da önem veriyoruz. Geleneklerimizi geleceğe taşıyacak, kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz' dedi. Program, öğrencilerin seslendirdiği marşların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ (SAĞDAN...

OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ (SAĞDAN İKİNCİ), ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDEREK ÇİKOLATA İKRAMINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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