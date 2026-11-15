Tokyo'da Kitano'nun gözüyle Türk misafirperverliği

Türk Hava Yolları, yönetmen ve oyuncu Takeshi Kitano imzalı yeni reklam filmini Tokyo'da düzenlenen gösterimde izleyicilerle buluşturdu. Film, Türkiye'nin doğal zenginliklerini, kültürel çeşitliliğini ve misafirperverliğini Japon izleyicilerin bakış açısıyla anlatarak iki ülke arasındaki duygusal köprüyü vurguluyor.

Filmde öne çıkan anlatı ve görsel dil:

Gösterimde yer alan filmde, Japoncada farklı duyguları ifade eden kelimelerin Türkiye'deki karşılıkları görsel ve anlatısal olarak eşleştiriliyor. Bu yaklaşım, sadece coğrafi güzelliklerin tanıtılmasının ötesine geçerek kültürel ortak duyguları ve paylaşımı merkeze alıyor. Etkinlikte Kitano'nun kişisel Türkiye izlenimlerinin filme yansıdığı ve bu deneyimin anlatıya doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

THY'nin mesajı ve basın toplantısı:

Film gösteriminin ardından düzenlenen basın toplantısında Prof. Dr. Murat Şeker, filmin ortaya çıkış sürecini ve Japonya pazarına verilen önemi anlattı. Şeker, etkinlik sonrası LinkedIn hesabında yaptığı açıklamada, filmin diller ve kültürler farklı olsa da güzellik karşısında benzer duygular yaşanabileceğini hatırlattığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak insanların ve kültürlerin buluşmasına devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlik sırasında Japon gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt veren THY yetkilileri, projenin yapım sürecine ilişkin ayrıntılardan ve Kitano'nun seyahati boyunca edindiği izlenimlerin filme nasıl yansıdığına kadar çeşitli konuları paylaştı. Şeker etkinliği özetlerken, gösterinin ardından Kitano'ya, Japon basın mensuplarına ve projede emeği geçen ekip ve iş ortaklarına teşekkür etti ve kampanyanın kapanış sözü olarak 'Dünya Daha Büyük. Keşfet. İyi seyirler!' mesajını yineledi.

THY'nin bu adımı, havacılık markasının yalnızca ulaşım hizmeti sunmadığını; aynı zamanda kültürler arası köprü kurmayı hedefleyen bir anlatı inşa ettiğini gösteriyor. Film, Japon izleyicilere Türkiye'yi duygusal bir dille tanıtarak iki ülke arasındaki kültürel yakınlığa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI, YENİ REKLAM FİLMİNİ TOKYO'DA TANITTI