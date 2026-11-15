Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kendisini yaralayan şahıs iki saatlik çabanın ardından evden çıkarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ö.K., kendine bıçakla zarar verdi; yaklaşık 2 saat süren çalışmayla evden çıkarıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:14

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kendisini yaralayan şahıs iki saatlik çabanın ardından evden çıkarıldı

Kocasinan'da müdahale

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. evini kapatarak kendisine zarar vermeye başladı. Olay, Yenimahalle 34. Sokak üzerinde gerçekleşti ve yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

ikna çalışmaları ve operasyon:

Ekiplerin olay yerindeki ilk temasında şahıs ikna çabalarına cevap vermedi. Yapılan müdahaleler ve görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü. Sürecin ilerleyen safhasında, görevlilerin talebi üzerine PÖH ekipleri de desteğe çağrıldı ve koordineli çalışma ile evin içinden çıkartma işlemi gerçekleştirildi.

olayın ardından süreç:

Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili olarak işlemler devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KENDİSİNİ EVE KAPATARAK ZARAR VEREN ŞAHIS, YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KENDİSİNİ EVE KAPATARAK ZARAR VEREN ŞAHIS, YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN EVDEN ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabaha karşı Bartın'da hastane çevresine düşen yıldız güvenlik kameralarına yans...
images

Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi yoğunlukta
images

Bilecik'te jandarma kades'i 49 kadının telefonuna yükledi
images

Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda 11 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehir hafızasının pazarı Katlı Pazar kentsel dönüşüme giriyor

Aliağa FK'de teknik rota değişimi: Namet Ateş'le yollar ayrıldı

Gümüşhane Süleymaniye'de kayak turizmi için 300 milyon liralık adım

Çocuğun tabağı geleceği belirliyor: eğitim, sağlık ve sektör nasıl birleşmeli

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi