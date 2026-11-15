Kendisini yaralayan şahıs iki saatlik çabanın ardından evden çıkarıldı

Kocasinan'da müdahale

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. evini kapatarak kendisine zarar vermeye başladı. Olay, Yenimahalle 34. Sokak üzerinde gerçekleşti ve yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

ikna çalışmaları ve operasyon:

Ekiplerin olay yerindeki ilk temasında şahıs ikna çabalarına cevap vermedi. Yapılan müdahaleler ve görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü. Sürecin ilerleyen safhasında, görevlilerin talebi üzerine PÖH ekipleri de desteğe çağrıldı ve koordineli çalışma ile evin içinden çıkartma işlemi gerçekleştirildi.

olayın ardından süreç:

Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili olarak işlemler devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KENDİSİNİ EVE KAPATARAK ZARAR VEREN ŞAHIS, YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN EVDEN ÇIKARILDI.