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Karayolları afet ve olağanüstü lojistikte İHA pistine dönüştürülüyor

Ulaştırma Bakanı, karayolu ağında 9 bin 562 yol kesiminden seçilen 52 noktada İHA ve SİHA'ların iniş-kalkışına uygun düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karayolları afet ve olağanüstü lojistikte İHA pistine dönüştürülüyor

Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) iniş, kalkış ve konuşlanmasına hizmet edecek şekilde hazırlanmasına ilişkin çalışmaları duyurdu. Bakan Uraloğlu, milli hava araçlarımızın kara altyapımızı pist olarak kullanabilmesinin ulaşım altyapısının acil durumlardaki rolünü ortaya koyduğunu belirtti.

Potansiyel noktalar belirlendi:

Mevcut karayolu ağının fiziki uygunluğu değerlendirilirken, toplam 9 bin 562 yol kesimi incelendi. Bu inceleme sonucunda ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi tespit edildi. Uraloğlu, uygunluğun belirlenmesinde güvenlik, yüzey koşulu ve çevresel faktörlerin dikkate alındığını vurguladı.

İlk uygulama: Manisa-Balıkesir karayolu:

İlk saha uygulaması olarak Manisa-Balıkesir karayolu seçildi. Bu hatta AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış denemeleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında yol kenarında üç ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturuldu, güvenli iniş-kalkış için kritik önlem olarak 5 bin 200 metre otokorkuluk söküldü ve 45 trafik işaret levhası kolayca sökülebilir hâle getirildi.

Yol yüzeyine ve çevresine yönelik temizlik çalışmaları tamamlandı; tüm hazırlıkların trafik güvenliğine uygunluğu tutanak altına alınarak valiliğe iletildi. Yapılan deneme uçuşu sırasında yol, 12 Kasım tarihinde saat 12.00-17.00 arasında trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlandı.

Koordinasyon ve sonuçlar:

Uygulama, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildi. Uraloğlu, çalışmada emeği geçen ekipleri tebrik etti ve mevcut karayolu altyapısının yalnızca kara ulaşımı için değil, aynı zamanda afet ve olağanüstü lojistik operasyonlarında da kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, tespit edilen 52 potansiyel noktanın olağanüstü durumlarda hızlı müdahale ve lojistik destek imkânını artıracağını, benzer düzenlemelerin öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda diğer güzergâhlara da yaygınlaştırılabileceğini belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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