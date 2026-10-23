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Aydın'da kamu çalışanları 3x3 turnuvada buluştu, Milli Eğitim çifte şampiyonluk elde etti

Aydın'da düzenlenen Kamu Sporları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Aydın Milli Eğitim, kadın ve erkek kategorilerinde şampiyon olarak iki kupayı kazandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydın'da kamu çalışanları 3x3 turnuvada buluştu, Milli Eğitim çifte şampiyonluk elde etti

Aydın'da kamu kurumları sporla bir araya geldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Sporları 3x3 Basketbol Turnuvası, final müsabakalarının tamamlanmasıyla sonuçlandı. Organizasyon, kamu çalışanları arasında sportif dayanışmayı güçlendirmeyi ve çalışanları sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmayı amaçladı. Final müsabakalarında takımlar kıyasıya mücadele etti ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Turnuvada sonuçlar:

Turnuvada en dikkat çeken isim Aydın Milli Eğitim oldu; kurum, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde birinciliğe ulaşarak çifte şampiyonluk elde etti. Erkekler kategorisinde toplam 4 grup halinde mücadele eden 14 takım sahaya çıktı. Erkekler podiyumunda Aydın Milli Eğitim birinci olurken, Aydın Barosu ikinci, Didim Belediyesi ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde de Aydın Milli Eğitim şampiyonluğu kazandı; diğer dereceler organizasyonun paylaşılan bilgileri arasında belirtilmedi.

Final töreni ve protokol:

Final gününde karşılaşmaları Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de tribünden takip etti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva boyunca öne çıkan fair-play ruhu ve kurumlar arası dayanışma, organizasyonun en önemli kazanımları olarak öne çıktı.

Organizasyon, katılımcılar arasında sportif iletişimi güçlendirmenin yanı sıra kurum içi ve kurumlar arası ilişkilerin spor üzerinden pekişmesine de katkı sağladı. Turnuvanın başarısı, benzer etkinliklerin sürdürülmesi yönünde olumlu bir örnek oluşturdu.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU SPORLARI 3X3 BASKETBOL TURNUVASI&#039;NDA...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU SPORLARI 3X3 BASKETBOL TURNUVASI'NDA AYDIN MİLLİ EĞİTİM, HEM KADINLAR HEM DE ERKEKLER KATEGORİSİNDE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK ÇİFTE BAŞARI ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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