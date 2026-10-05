Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Çember-144 operasyonunun sonuçları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, jandarma tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda önemli bir başarı elde edildi. Yapılan açıklamada, operasyonun planlı ve geniş kapsamlı olduğu vurgulandı.

Operasyonun kapsamı:

Operasyon, 1-3 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edildi. İşlemlere; 82 unsur ve 241 personel katıldı. Eş zamanlı yapılan çalışmalar Aydın genelinde farklı noktalarda sürdürüldü ve aranan şahısların yakalanmasına odaklanıldı.

Yakalananların suç ve ceza dağılımı:

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 18 kişinin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 2'sinin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi; bu veriler birlikte değerlendirildiğinde kesinleşmiş hapis cezasıyla arananların toplamının 29 olduğu görülüyor.

Suç türlerine göre dağılımda ise 5 kişi dolandırıcılık, 5 kişi uyuşturucu, 4 kişi hırsızlık, 4 kişi yaralama, 2 kişi tehdit ve 1 kişi hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından aranmaktaydı. Ayrıca 8 şahsın çeşitli suçlardan, 12'sinin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler devam ediyor; yetkililer operasyonun arananların yakalanması ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından önemine dikkat çekti.

AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 'ÇEMBER-144' OPERASYONUNDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 41 ŞAHIS YAKALANDI.