Aydın'da araç türleri ve dağılımı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre, Aydın'da toplam kayıtlı araç sayısı 699.717 oldu. Veriler ildeki araç parkının türlere göre dağılımını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

detaylı araç sayıları:

İlde Ekim 2026 itibarıyla kayıtlı araçlar arasında 251.035 otomobil, 11.509 minibüs, 2.692 otobüs, 90.120 kamyonet, 11.084 kamyon, 269.488 motosiklet, 1.646 özel amaçlı taşıt ve 62.143 traktör bulunuyor.

devir işlemleri:

Aynı dönemde ilde toplam 11.952 aracın devri gerçekleştirildi. Devir işlemleri arasında 7.018 otomobil, 197 minibüs, 48 otobüs, 1.877 kamyonet, 153 kamyon, 2.046 motosiklet, 24 özel amaçlı taşıt ve 589 traktör yer aldı.

trafik kaydı hareketliliği:

Ekim 2026'da il genelinde trafiğe kayıt yapılan araç sayısı 2.239 olarak kaydedildi. Bu kayıtlarda 611 otomobil, 7 minibüs, 1 otobüs, 134 kamyonet, 18 kamyon, 1.427 motosiklet, 15 özel amaçlı taşıt ve 26 traktör bulundu.

AYDIN’DA EKİM AYINDA TOPLAM ARAÇ SAYISI 699 BİN 717 OLURKEN, 11 BİN 952 ARACIN İSE DEVRİ YAPILDI.