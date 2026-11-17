Körebe sırasında istinat duvarından düşme anı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla körebe oynayan bir kız çocuğu yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek bir üzüm bağına indi ve yaralandı. Olay, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisindeki yolda yaşandı. Dört kız çocuğunun oynadığı körebe sırasında Ö.M. isimli çocuk istinat duvarını aştı ve duvardan düşerek üzüm bağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

görgü tanıkları ve sağlık durumu:

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, çocuğun üzüm bağına düşmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti. Olayın güvenlik kamerası kaydı, düşme anının ve çevredeki ilk müdahalelerin görüntülerini içeriyor.

Yaşanan olay, çocuk oyunları sırasında yüksek yerlerin ve istinat duvarlarının yakınında oynanmasının taşıdığı riske dikkat çekiyor ve denetimin önemini yeniden gündeme getiriyor.

ALAPLI İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA KÖREBE OYNARKEN YAKLAŞIK 8 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞEN KIZ ÇOCUĞU YARALANDI.