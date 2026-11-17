çilimli'de anaokulu öğrencileri geleneksel oyunlarla buluştu:

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen Maarifin Kalbinde Oyun temalı etkinlikte Çilimli Anaokulu öğrencileri, Çilimli Kaymakamlığı bahçesinde bir araya gelerek geleneksel çocuk oyunları oynadı. Minikler etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadı ve oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

etkinliğin amacı ve kazanımları:

Etkinlikle çocukların geleneksel oyunlarla tanışması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı. Bu tür programlar paylaşma, iletişim ve motor becerilerinin desteklenmesine yardımcı oluyor.

ziyaret ve kapanış:

Programın ardından minik öğrenciler, Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, okul ve yerel yönetim arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen samimi bir kapanış oldu.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, “MAARİFİN KALBİNDE OYUN” TEMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI OYNADI. MİNİKLER, PROGRAMIN ARDINDAN KAYMAKAM AHMET ALİ ALTINTAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.