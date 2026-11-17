Serginin kısa özeti

Kartal Belediyesi’nin Kasım kültür ve sanat programı kapsamında Fuaye Alanı’nda açılan Kemal Derman imzalı "Tuvaldeki Renkler" sergisi, sanatçının farklı tekniklerle ürettiği 96 eseri bir araya getiriyor. Seçkide portre çalışmaları ile İstanbul manzaraları ağırlıkta; ziyaretçiler hem tanıdık yüzleri hem de kentin ayrıntılarını aynı çatı altında görme fırsatı buluyor.

Teknikler ve anlatım:

Sergide yer alan eserler kuru pastel boya, akrilik boya, kara kalem ve yağlı boya gibi farklı malzeme ve tekniklerle oluşturulmuş. Her tekniğin sağladığı özgün dokular ve ifade olanakları, kompozisyonlarda renk, çizgi, ışık ve gölge kullanımını öne çıkarıyor. Sanatçının zaman zaman birden fazla tekniği bir arada kullanması, seçkinin görsel çeşitliliğini artırıyor ve izleyiciye değişken anlatım dilleri sunuyor.

Portreler ve tiyatro-sinema hafızası:

Serginin dikkat çeken bölümünde Türk sineması ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerine ait portreler bulunuyor. Haluk Bilginer, Tarık Akan, Şener Şen, Metin Akpınar ve Ayşen Gruda gibi sanatçıların portreleri, yalnızca fiziksel benzerlikleri değil, yüz ifadeleri ve karakteristik duruşları üzerinden de yorumlanıyor. İnce ayrıntılarla işlenen mimikler ve ifadeler, bu tanıdık simaları resim diline taşıyarak izleyicide hem tanıma hem de yeniden okuma imkânı sağlıyor.

İstanbul imgeleri ve kent betimlemeleri:

Manzara bölümünde İstanbul’un kıyıları, silüeti, sokakları ve mimari dokusu ele alınıyor. Kent görüntülerinde canlı renk tercihleri, ışık-gölge geçişleri ve mekân betimlemelerinin ayrıntılı işlenişi ön plana çıkıyor. Günlük hayatın ayrıntılarından tarihî dokulara uzanan çalışmalar, izleyicilere İstanbul’u farklı bakış açılarıyla yeniden keşfetme olanağı veriyor.

Açılış ve takdim:

Serginin açılış töreninde Kartal Belediyesi, sanatçının çalışmalarına ve sanat yaşamına katkısı nedeniyle Kemal Derman'a günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. Bu jest, serginin yerel kültür ve sanat takviminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ziyaret bilgileri ve kapanış:

"Tuvaldeki Renkler" sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilere açık olup girişler ücretsizdir. Sergi, 22 Kasım 2026 tarihine kadar görülebilecek; sanatseverler farklı teknik ve konulardaki 96 eseri ücretsiz olarak inceleyebilir.

KARTAL BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI RESSAM KEMAL DERMAN’IN "TUVALDEKİ RENKLER" SERGİSİ, PORTRELERDEN İSTANBUL MANZARALARINA UZANAN 96 ESERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR.